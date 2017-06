Liderii PSD se reunesc joi, de la ora 14.00, la sediul central al partidului din Kiseleff, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a stabili calea „consitutionala” de urmat, in conditiile in care premierul Sorin Grindeanu refuza sa demisioneze, iar ei nu-i pot inainta presedintelui Klaus Iohannis o noua propunere de premier. Social-democratii iau in calcul inclusiv excluderea lui Sorin Grindeanu sau depunerea unei motiuni de cenzura.

UPDATE ora 14.15 Premierul Sorin Grindeanu a transmis un, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, in care le cere social-democratilor sa "cantareasca bine" deciziile pe care le vor lua, pentru ca exista "riscul iminent" ca PSD sa piarda guvernarea.

"De peste 20 de ani sunt in PSD. Si va asigur de respectul meu pentru tot ce ati facut in acest partid. Va garantez ca nu ma agat in niciun fel de functia de Prim-ministru, pe care o ocup si datorita sustinerii pe care mi-ati acordat-o. Vreau sa ma asigur ca presedintele Romaniei va nominaliza un premier tot din partea PSD, iar atunci sunt gata sa imi prezint demisia", a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

El sustine ca exista "riscul iminent ca PSD sa piarda guvernarea", ceea ce i-ar transfera presedintelui Iohannis "toata puterea" ."Nu putem accepta aceasta situatie! Va propun o larga consultare in partid, cu toti cei care muncesc si cred in mod real in PSD! Vreau sa cantariti bine ce decideti astazi. Avem o datorie fata de Romania", spune el.

Grindeanu mai spune ca PSD a fost mereu "un reper de stabilitate", care nu este definit de crize interne, si partidul trebuie sa ramana "un pilon de competenta si responsabilitate".

Mesajul a fost postat la ora la care, la sediul PSD, a inceput sedinta CExN.

Social-democratii ar putea decide, joi, excluderea din partid a lui Sorin Grindeanu, chiar daca aceasta masura nu ar detensiona situatia si nu l-ar obliga pe premier sa demisioneze. O alta varianta a liderilor PSD este sa depuna o motiune de cenzura impotriva propriului Guvern, pentru a putea ulterior sa formeze un nou Cabinet, potrivit News.ro.

Toti ministrii Guvernului Grindeanu si-au depus si inregistrat demisiile, joi dimineata, la Secretariatul General al Guvernului, au spus politice pentru News.ro. Urmatorul pas este ca demisiile ministrilor sa ajunga la premier, care trebuie sa le semneze si sa le transmita Administratiei Prezidentiale.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca in cursul zilei de joi va convoca un nou CExN pentru a discuta impreuna cu colegii de la ALDE despre noua propunere de prim-ministru pe care i-o vor inainta presedintelui Klaus Iohannis.

„Maine ( joi – n.r.), noi intentionam sa convocam din nou un Comitet Executiv National ca sa discutam si impreuna cu colegii de la ALDE despre o propunere de prim-ministru care sa fie inaintata presedintelui Iohannis”, a anuntat presedintele PSD.

Presedintele Klaus Iohannis solicita rezolvarea urgenta a crizei guvernamentale, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi. Ea afirma ca toate procedurile de desemnare a unui nou premier vor fi demarate abia atunci cand Sorin Grindeanu va demisiona sau va fi revocat de Parlament, situatie in care nu s-a ajuns.

Madalina Dobrovolschi a precizat ca presedintele Iohannis "a luat act" ca in interiorul coalitiei de guvernare a aparut "o nemultumire" si se incearca schimbarea intregului Cabinet.

