"Inca odata PSD este sub asediu si nu este sub asediu politic, pentru ca nu am vazut in afara de o mica actiune de sprijin din partea USR pentru Sorin Grideanu alte actiuni politice. Nu-mi dau seama exact cine sunt cei care stau in spatele acestei actiuni, dar este o coordonare profesionista", a spus Dragnea, scrie news.ro.

Liderul PSD a afirmat ca actiunile lui Grindeanu din ultima zi arata ca exista un "plan" facut din timp.

"Dupa viteza cu care se organizeaza toate aceste actiuni devine clar ca nu este un plan facut pe genunchi ieri sau aseara sau azi noapte. Nici eu, nici colegii mei, nu am banuit ca aceasta intentie anuntata si acum o luna, ca urmeaza o analiza, (...) va starni asemenea scandal", a mai spus Dragnea.

El a adaugat ca astfel a fost "descoperit un plan" care nu are legatura cu PSD. Dragnea a afirmat ca social-democratii isi vor lua masuri de precautie in numirea noului premier.

"Am discutat si despre noua propunere de prim-ministru si despre componenta noului Guvern si impreuna am convenit sa ne luam masuri de siguranta, sa nu mai facem o asemenea greseala. Principalul vinovat sunt eu, eu i-am rugat pe colegii mei sa accepte aceasta propunere. Am avut incredere in acest om. Este un om la care am tinut foarte mult. (...) Nici eu, nici alti colegi de-ai mei nu au banuit ca se ajunge aici, ca va suferi o asemenea transformare", a spus Dragnea.

Intrebat la ce se refera, Dragnea a spus ca Sorin Grindeanu "nu mai e el". "In opinia noastra, si o spun cu regret si cu parere de rau, (...) Sorin Grindeanu este o unealta. A cui, ne este greu sa ne dam seama", a spus Dragnea.

El a adaugat ca majoritatea colegilor sai considera ca Grindeanu parea ca "avea in spate ceva care il obliga sa spuna acele lucruri" in timpul declaratiei de la Guvern.

Intrebat daca mai este de acord cu afirmatia sa din decembrie 2016, potrivit careia Grindeanu a ajuns "din intamplare" in Comisia de control al SRI, Dragnea a spus ca lucrurile nu mai e sigur.

"Nu mai sunt sigur ca a facut parte intamplator, nu mai sunt sigur de nimic, sincer", a precizat el.

Sursa foto: Agerpres Foto