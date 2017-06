Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi seara, ca, oricat ar incerca Liviu Dragnea sa scape de el pentru ca este incomod, el fost, este si ramane ”pesedist”. In ceea ce priveste demisia sa din postura de prim-ministru, Grindeanu a declarat ca o va face doar dupa ce va demisiona si Liviu Dragnea din pozitia pe care o are.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi seara, ca, oricat ar incerca Liviu Dragnea sa scape de el pentru ca este incomod, el fost, este si ramane ”pesedist”, conform News.ro.

”E o zi trista pentru mine. Azi, la presiunile lui Liviu Dragnea, am fost exlcus din PSD. Ma uit in ochii dumneavoastra si spun asa: oricat ar incerca Liviu Dragnea sa scape de mine pentru ca ii sunt incomod, am fost, sunt si voi fi pesedist”, si-a inceput Grindeanu conferinta de presa.

Grindeanu a adaugat ca, in acest moment, Liviu Dragnea incearca sa confiste un intreg partid, pentru ca ”ii este frica” de contactul cu marea masa a membrilor de partid.

”Voi romane membru PSD indiferent ce spune Liviu Dragnea, voi ramane pesedist oricate CEx-uri de excludere a mea va organiza domnul fost pedelist Liviu Dragnea”, a mai declarat Grindeanu.

El a mai sustinut ca nu se agata de scaun, are unde sa se intoarca, pentru ca a facut scoala ”la timp, fara sa repete”.

Grindeanu a declarat ca Dragnea ”se agata disperat de functii in speranta ca asta il va salva de trecut” si ca liderul PSD este ”singurul care poarta responsabilitatea acestui dezastru politic”.

”In acest moment, suntem intr-un blocaj. In consecinta, pana luni ii cer lui Liviu Dragnea sa se gandeasca bine si sa-si asume responsabilitatea acestei crize. Dupa ce Liviu Dragnea demisioneaza, demisionez si eu”, a spus premierul.

Sursa foto: agerpresfoto