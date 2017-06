„Coalitia PSD-ALDE isi devoreaza propriul guvern, mistuit in eterna patima a luptei pentru putere. Din pacate, un spectacol iresponsabil, trist si dureros pentru Romania”, spune Ciolos.

Acesta isi aminteste cum, dupa ce a criticat guvernul tehnocrat, Liviu Dragnea a promis liniste si prosperitate. Insa, in cateva luni, a generat o criza, nu doar politica, ci care afecteaza credibilitatea tarii.

„Acum un an eram pusi la zid, criticati de PSD si ALDE ca nu am fi avut un program de guvernare bine pregatit, ca a trebuit sa schimbam cativa ministri, ca nu am fi avut legitimitatea unor alegeri. Am tacut si ne-am facut treaba pana la capat, cu responsabilitate, pentru tara si pentru romani. Au venit alegerile. Domnul Dragnea a promis liniste si prosperitate. A amagit oamenii cu un program de guvernare "sclipitor", insa profund nerealist. A obtinut o larga majoritate in parlament. A instalat un guvern pe care a avut tot timpul sa-l pregateasca”.

Ce se intampla acum nu este o simpla criza politica. Nu este o criza a PSD, ci o criza care afecteaza credibilitatea Romaniei. Liderii coalitiei de guvernamant risca stabilitatea tarii pentru calcule personale, mici si imorale. Nici programul de guvernare, nici numarul de voturi nu tin loc de responsabilitate si moralitate. Este, in acelasi timp, o criza a unui mod falimentar de a face politica in Romania: o politica bazata pe minciuna, complicitati si lupta pentru putere cu orice pret. Cum sa ne mai mire faptul ca oamenii nu voteaza, cand unii lideri politici isi bat joc, cu cinism, de aceste voturi? Acest mod de a face politica in Romania trebuie schimbat din temelii.

Dacian Ciolos

Teatrul absurdului continua pe scena politica. Dupa ce PSD a retras sprijinul politic al Guvernului si aproape toti ministrii au demisionat, Sorin Grindeanu a refuzat sa isi depuna demisia, a lansat o serie de declaratii controversate la adresa lui Liviu Dragnea si chiar a postat pe Facebook o fotografie cu mesajul #dragneademisia.

Sursa foto: Agerpres Foto