Liderul PMP, Traian Basescu, scrie pe Facebook ca sub cupola Parlamentului a fost transferata lupta pentru putere si influenta a clanurilor din PSD, el sustinand ca, la o astfel de disputa interna, niciun alt partid nu ar trebui sa fie in sala la motiunea de cenzura.

Traian Basescu precizeaza ca duminica se va citi in Parlament motiunea de cenzura a PSD impotriva guvernului PSD, iar miercuri vor avea loc dezbaterea si votul, potrivit News.ro.

”Din pacate, sub cupola Parlamentului a fost transferata lupta pentru putere si influenta a clanurilor din PSD. Desigur, maidanezul de companie al PSD, Caalin Popescu Taariceanu va conduce lucrarile Camerelor Reunite. La o astfel de disputa interna, nici un alt partid parlamentar nu ar trebui sa se afla in sala. Doar asa PSD ar putea intelege in ce situatie ridicola s-a pus singur, Dragnea ar putea pricepe ca viclenia de tip Teleorman nu tine loc de inteligenta, iar romanii ar vedea cu ochii lor ce oameni de proasta calitate au votat”, sustine liderul PMP.

PSD vrea ca motiunea de cenzura sa fie citita in plenul reunit al Parlamentului duminica, urmand sa fie convocat un plen reunit al celor doua Camere, a anuntat senatorul PSD Mihai Fifor.

"O sa convocam colegii parlamentari pentru duminica si duminica, incepand cu ora 16.30, in plenul Parlamentului, se va citi motiunea de cenzura. Asta inseamna ca programul pentru ziua de duminica va fi urmatorul: incepand cu ora 15.00, vor avea loc sedintele de grup ale grupurilor parlamentare social-democrate si ALDE. De la 16.00 va avea loc sedinta Birourilor Permanente reunite, iar de la 16.30 sedinta de plen reunit, in care va fi citita motiunea de cenzura", a anuntat Mihai Fifor, la sediul PSD.

El a spus ca PSD nu mai poate astepta si "asista impasibil" la actiunile lui Sorin Grindeanu si Victor Ponta.