”PSD oscileaza intre penibil si ridicol. Acesti oameni isi bat joc de Romania, au provocat o criza cu consecinte dramatice pentru Romania, atat in plan extern cat si in planul societatii si economiei din nimic, din niste motive obscure pe care eu personal nu reusesc sa le inteleg. Toti sunt vinovati, incepand cu cel care conduce PSD si care vrea sa controleze probabil si femeile de serviciu din institutiile publice si terminand cu cel care a fost prim-ministru si care cat i s-a dat osul s-a gudurat si in momentul in care a vrut sa i se ia osul a inceput sa maraie”, a declarat Ludovic Orban.

El a mai spus ca i se pare de neconceput refuzul lui Sorin Grindeanu de a demisiona, desi i-a fost retras sprijinul politic de catre coalitia de guvernare. ”Eu nu am vazut asa ceva intr-o tara civilizata, democratica, in care un premier sa se agate de scaun in conditiile in care majoritatea parlamentara care l-a propulsat ii retrage sprijinul, dar in Romania este posbil orice. Si, mai ales, este posibil orice cu acest CAP al vechililor rosii care se afla la guvernare”, a mai spus el.

Intrebat cum ar trebui sa se pozitioneze PNL fata de motiunea de cenzura anuntata de PSD si ALDE impotriva lui Sorin Grindeanu, Orban a spus ca decizia va trebui luata de noua conducere a partidului care va fi aleasa la congres.

”Nu am obiceiul de a lua decizii singur, orice decizie importanta va fi luata prin dezbatere. Dupa ce voi fi ales presedinte va voi da raspunsul. Dupa ce voi fi ales presedinte, PNL va fi adversarul redutabil care se va lupta la baioneta pe toata linia frontului cu actualul partid de guvernamant. PNL va redeveni ceeea ce este el, forta politica de dreapta care sa aiba capacitatea sa invinga PN”, a conchis Ludovic Orban.