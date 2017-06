Intrebat de ce s-a ajuns in situatia aceasta cu PSD si Guvernul Grindeanu, fostul premier a spus ca „incapacitatea de a guverna in interes public” si-a spus cuvantul, potrivit News.ro.

„Pana la urma, daca toate guvernele ar urmari, indiferent din cate sunt formate partidele din coalitie, in ultima instanta, sa guverneze in interes public, nu s-ar ajunge aici. Cand apar chestiuni de interes privat sau de grup, atunci se ajunge la un asemenea razboi. Acum e o chestiune care tine de grupuri de interese din interiorul partidului care nu pot sa-si transeze soarta decat punand tara la mezat si acest lucru nu e normal”, a completat primarul.

Intrebat in continuare ce ar trebui sa faca PNL in aceasta situatie, liberalul a spus ca nu trebuie ajuns cu orice pret la guvernare. „PNL ar trebui sa aiba clar si ferm ca orice guvernare trebuie facuta in interesul public si al romanilor. Nu cu orice pret la guvernare, nu cu orice pret in opozitie si atunci cand esti pregatit sa vii cu o guvernare in interesul romanilor, atunci trebuie sa o faci”, a subliniat fostul prim-ministru.

Chestionat daca are vreun sfat pentru Sorin Grindeanu, Emil Boc a afirmat ca este greu sa ramai la Palatul Victoria daca nu ai sustinere politica. „Stiu ca e grea o motiune de cenzura, am avut vreo 11. E viata grea viata de prim-ministru, fara sprijin politic e greu sa stai la Palatul Victoria si atunci depinde de abilitatea si de capacitatea lui de a-si cladi o sustinere politica, dar niciun guvern nu poate ramane fara sustinere politica la Palatul Victoria”, a raspuns primarul municipiului Cluj-Napoca.

El a tinut sa precizeze ca „cel mai important e sa se termine cat mai repede aceasta criza politica, sa se termine acest circ, pentru ca Romania are nevoie de stabilitate”. Intrebat cum i s-a parut guvernarea Grindeanu, Emil Boc a spus: „Incolora, inodora, insipida”.