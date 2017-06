In mai 2016, la numai o saptamana dupa ce partidul l-a desemnat pentru a treia oara candidat la Primaria Bucurestiului, Orban a fost pus sub acuzare de DNA, fiind acuzat ca, in calitate de candidat la Primaria Capitalei, si-ar fi folosit functia politica si ar fi cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu ca sa isi sustina campania electorala din vara anului trecut. El a fost achitat in ianuarie 2017, de catre instanta suprema, decizia nefiind definitiva, potrivit News.ro.

Ludovic Orban, in varsta de 54 de ani, este membru PNL din 1992 si are o experienta de 15 ani in administratia locala, fiind, pe rand, consilier local la sectoarele 1 si 3, dar si viceprimar al Capitalei. In perioada 2000 - 2010, a fost presedintele PNL Bucuresti. In 2007, el a fost numit ministru al Transporturilor in Guvernul Tariceanu, dupa eliminarea PDL de la guvernare. La alegerile parlamentare din 2008 a fost ales deputat de Bucuresti, mandat pe care si l-a reinnoit in 2012.

La congresul PNL din 2009, Ludovic Orban a candidat in echipa lui Crin Antonescu, cel care a reusit sa-l detroneze pe Calin Popescu Tariceanu de la sefia PNL, si a fost ales prim-vicepresedinte al partidului. Dupa numai un an insa, a pierdut funtia in urma disputelor cu liderul partidului.

Ludovic Orban s-a remarcat ca un fervent critic al conducerilor PNL, atat in perioada in care partidul era condus de Calin Popescu Tariceanu, cat si atunci cand la presedintia formatiunii s-a aflat Crin Antonescu. Orban s-a pronuntat public si a votat impotriva infiintarii USL in 2011, spunand ca amestecarea stangii cu dreapta nu este sanatoasa pentru democratie.

In 2007, cand era ministru al Transporturilor, a fost implicat intr-un controversat accident rutier in urma caruia i-a fost suspendat permisul de conducere pentru ca s-a prezentat la politie la mai mult de 24 de ore de la producerea acestuia.

Ludovic Orban a candidat de mai multe ori la Primaria Generala a Capitalei, dar fara succes. Atat in 2008, cat si in 2012 a pierdut alegerile in fata lui Sorin Oprescu, candidatul sustinut de PSD si, ulterior, de USL. In mai 2016, la numai o saptamana dupa ce partidul l-a desemnat pentru a treia oara candidat la Primaria Bucurestiului, Orban a fost pus sub acuzare de DNA pentru ca, in calitate de candidat la primarie, si-ar fi folosit functia politica si ar fi cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu ca sa isi sustina campania electorala din vara anului trecut. In urma punerii sub acuzare, Ludovic Orban s-a retras din cursa. Trimis in judecata, el a fost achitat la finalul lunii ianuarie 2017, de catre instanta suprema, decizia nefiind definitiva.

Motiunea depusa de Ludovic Orban, in baza careia a intrat in competitia interna pentru presedintia PNL, este intitulata ”Partidul National Liberal, Forta Dreptei” si are ca obiective castigarea alegerilor prezidentiale, a alegerilor locale si parlamentare, precum si formarea Guvernului de catre PNL.

Documentul prevede si ca unul dintre obiectivele principale ale viitoarei conduceri va fi desavarsirea fuziunii intre PDL si vechiul PNL, care, pentru a deveni realitate, trebuie sa faca ”sa dispara etichetarea si discriminarea” intre membrii partidului. Ludovic Orban isi propune instituirea ”unei reale democratii” in partid prin ”radierea” delictului de opinie, respectarea ”cu strictete” a institutiei votului secret si eliminarea ”interimatelor prelungi” numite de catre conducerea centrala.

