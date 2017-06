Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, i-a recomandat sambata, primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa ia o pauza de la propaganda politica de la televiziuni si sa isi faca datoria fata de bucuresteni conform fisei postului, in contextul in care in aceasta seara a fost cod galben de ploi puternice si descarcari electrice in Capitala si in mai multe judete.