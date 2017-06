Presedintele PMP, Traian Basescu, a scris duminica, pe Facebook, ca PSD este „inapt” pentru guvernare, deoarece refuza respectarea regulilor democratice specifice statului de drept, fiind necesar ca acest partid sa fie trimis in opozitie, context in care responsabilitatea presedintelui Klaus Iohannis va fi covarsitoare in aceasta perioada.

„PSD, un partid inapt pentru guvernare! PSD este un partid care nu este capabil sa guverneze, chiar daca are un suport popular important. Defectul major este acela ca atunci cand ajunge la putere, vrea sa guverneze dupa regulile proprii si nu dupa regulile constitutionale”, a scris senatorul PMP. El a dat cateva exemple in care arata ca PSD este „inapt pentru guvernare”.

„Ponta: in 2012, la suspendare, blocheaza prin OUG dreptul CCR de a verifica pentru constitutionalitate hotararile Parlamentului. Efectul? Si UE si SUA pun sub semnul intrebarii statul de drept in Romania, se multiplica obligatiile din MCV, iar UE decide blocarea accesului in Spatiul Schengen care trebuia sa se produca incepand cu 1 octombrie 2012. Grindeanu: servil si umil, in februarie 2017 emite pe furis, fara dezbatere publica celebra OUG 13, dedicat acoperirii infractiunilor sefului sau de partid, Liviu Dragnea si nicidecum descongestionarii penitenciarelor. Efectul? Europenii pun sub semnul intrebarii statul de drept in Romania si sute de mii de romani ies in strada cerand plecarea guvernului”, a aratat liderul PMP, care a mai dat si alte exemple in acest sens.

„Dragnea: decembrie 2016 instaureaza un regim de tip FSN, asemanator regimului comunist, in care, sub comanda unui singur om, partidul se substituie si guvernului si parlamentului. Efectul? Romania revine la «valorile politice» ale inceputului anilor '90, sub ochii unei populatii majoritar toleranta la derapajele de la democratie, drepturi fundamentale si stat de drept, daca i se mareste salariul si se extind ajutoarele sociale. Dragnea: iunie 2017 decide retragerea sprijinului politic pentru guvernul pe care el insusi l-a instalat acum 6 luni. Motivul? Pentru ca Grindeanu si Tudorel Toader refuza sa introduca in Codul Penal pragul care l-ar salva de puscarie pe Aiatolahul PSD. Efectul? Instabilitate politica, iar partenerii Romaniei nu mai inteleg daca Romania a evoluat fata de mineriada din 1990 in ceea ce priveste statul de drept”, a completat Traian Basescu.

El a sustinut ca PSD trebuie trimis in opozitie, context in care responsabilitatea presedintelui Klaus Iohannis va fi covarsitoare in aceasta perioada. „Concluzie! Oricat ar fi de mare, PSD-ul este inapt pentru guvernare pentru ca refuza respectarea regulilor democratice specifice statului de drept. Singura solutie pentru ca Romania sa-si reia cursul spre consolidarea statului de drept si sa poata evolua pozitiv, este trimiterea acestui partid in opozitie. Aici, responsabilitatea Presedintelui Iohannis va fi covarsitoare in urmatoarele zile”, a conchis senatorul PMP.