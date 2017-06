”Nu accept ca acest program (PNDL) sa fie folosit in scopuri politice si nu am de gand sa tolerez asa ceva si tocmai pentru a inlatura orice umbra am semnat astazi ordinele de demitere pentru toti secretarii de stat din Ministerul Dezvoltarii, pentru secretarul general si secretarii generali adjuncti. De astazi, doamna Sevil Shaidehh nu mai poate semna nici dumneai, nici prin interpusi niciun act care sa aiba legatura cu PNDL", a declarat sorin Grindeanu.

El a mai spus ca o invita pe Sevil Shhaideh luni la o discutie pentru a-i comunica stadiul proiectelor in derulare. "Stiu ca este un om care in final va respecta legea", a spus Sorin Grindeanu.

Sursa foto: Agerpres