PSD si ALDE au finalizat, duminica la pranz, textul motiunii de cenzura, document care are putin peste trei pagini si care se intituleaza ”Romania nu poate fi confiscata! Aparam democratia si votul romanilor”.

In motiune se mentioneaza ca, la cinci luni de la instalarea Guvernului, coalitia de guvernare a facut o evaluare a activitatii Executivului, in urma careia a decis sa retraga sprijinul politic acordat Cabintelui. Decizia a dus la demisia a 25 din cei 27 de membri ai Cabinetului, care au inteles ”corect reponsabilitatea politica ce le revine in cadrul unei democratii constitutionale”, mentioneaza textul, potrivit News.ro.

Documentul vorbeste in continuare de ”Guvernul” Ponta-Jianu-Grindeanu, pe care ii acuza de dispret fata de regulile democratice ale functionarii institutiilor. Initiatorii sustin ca nu este vorba despre o motiune PSD-ALDE, ci despre ”un act de responsabilitate politica pe care trebuie sa il faca Parlamentul Romaniei pentru a prezerva constitutionalitatea functionarii democratice a statului, respectarea legii si a votului cetatenilor Romaniei”.