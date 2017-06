”Mai mult de 14 (parlamentari - n. r.). Atat conteaza”, a declarat Victor Ponta intrebat cati parlamentari PSD a reusit sa convinga sa nu voteze motiunea de cenzura, potrivit News.ro. ”Eu cred ca niciun pesedist adevarat n-o sa cheme alte partide sa-i rezolve problemele interne”, a spus el ca reactie la declaratia presedintelui executiv al PSD, Nicolae Badalau, conform caruia social-democratii vor racola parlamentari de la toate partidele pentru a sustine motiunea de cenzura.

In ceea ce priveste o eventuala curiozitate a deputatilor PSD in privinta informatiilor vehiculate conform carora Ponta ar fi un ”om al sistemului”, acesta a raspuns ca ”nu cred nici ei (social-democratii - n. r.) prostiile astea”. ”E un propagandist la PSD, un consilier al domnului Dragnea, care cred ca a ramas in 1989 cu agenturili straine, stiti?”, a mai spus el. Intrebat ce l-a deranjat pe Liviu Dragnea, fostul lider al PSD a spus ca ”faptul ca nu mai are puterea”.