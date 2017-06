"Este de neconceput ca domnul Grindeanu sa se alieze cu domnul Victor Ponta si sa incerce sa fure guvernarea nu stiu daca, eventual, si partidul, in contextul in care la alegerile parlamentare noi vorbeam de PSD si Victor Ponta vorbea de PRU. Pana la urma, noi suntem intr-o situatie in care Grindeanu nu mai face parte din echipa PSD si daca ne uitam si tot observam ca avea un plan, nu mai facea parte din echipa PSD dinainte de a se declansa evaluarea si procedura de demitere", a spus Claudiu Manda (foto).

El adaugat ca "domnul Sorin Grindeanu a fost propus prim-ministru de presedintele Liviu Dragnea si votat in unanimitate de celebrul CEx pe care acum il contesta. Votat, aplaudat, incurajat, sprijinit. Pana la urma, cand am intrat in sedinta de CEx nu am intrat cu gandul ca vrem neaparat sa-l dam jos pe Sorin Grindeanu, ci cu gandul ca asteptam evaluarea si am vazut cate masuri erau indeplinite din cate erau".

Claudiu Manda sustine ca discutiile din ultimele zile au scos la iveala planul pe care il avea Sorin Grindeanu, "si nu de o zi, de doua, trei, aliantele pe care le facusera si toate intentiile pe care le aveau".

"Domnul Grindeanu nu mai era dinainte de evaluare un om care sa traga la caruta PSD, sa-l intereseze programul de guvernare, ci mai degraba era intr-o echipa in care il interesa un alt pol de putere in afara PSD, in interiorul PSD, cu sprijinul USR, PNL, PMP, nu stiu care partide de opozitie, Tapalaga, servicii, Macovei, toate de partea celui bun, curat, frumos, drept, inalt si cu ochii albastri, Sorinel Copilul de Aur. Cred ca este foarte clar planul pe care il aveau, eu am fost unul dintre cei care am cerut sa-l demitem pe Sorin Grindeanu”, a declarat Claudiu Manda, presedintele PSD Dolj.