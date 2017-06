Potrivit surselor News.ro, 141 de deputati PSD au semnat motiunea de cenzura care se intituleaza „Romania nu poate fi confiscata! Aparam democratia si votul romanilor”, potrivit News.ro. Dupa plenul reunit in care va fi citita motiunea de cenzura, liderii si parlamentarii PSD se vor reuni la Rin Grand Hotel, acestia fiind convocati de liderii de grup. „Intalnirea de la Rin Grand Hotel, va avea loc astazi 18.06.17, ora 17.00 la sala Bucuresti A-mezanin. Prezenta obligatorie!”, este mesajul pe care l-au primit parlamentarii PSD.

Plenul reunit al Parlamentului a inceput. Va fi citita motiunea de cenzura

Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a inceput, duminica dupa-amiaza, urmand sa fie citita motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, intitulata ”Romania nu poate fi confiscata! Aparam democratia si votul romanilor”. Puterea are nevoie de 233 de voturi pentru a-si da jos propriul guvern, votul urmand sa aiba loc miercuri.

Sedinta este condusa de catre presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. La prezidiu se afla si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. La sedinta si-au inregistrat prezenta 216 parlamentari. PSD si ALDE au finalizat, duminica la pranz, textul motiunii de cenzura, document care are putin peste trei pagini si care se intituleaza ”Romania nu poate fi confiscata! Aparam democratia si votul romanilor”.

In motiune se mentioneaza ca, la cinci luni de la instalarea Guvernului, coalitia de guvernare a facut o evaluare a activitatii Executivului, in urma careia a decis sa retraga sprijinul politic acordat Cabintelui. Decizia a dus la demisia a 25 din cei 27 de membri ai Cabinetului, care au inteles ”corect reponsabilitatea politica ce le revine in cadrul unei democratii constitutionale”, mentioneaza textul.

Ce contine textul inserat in motiune de cenzura

Documentul vorbeste in continuare de ”Guvernul” Ponta-Jianu-Grindeanu, pe care ii acuza de dispret fata de regulile democratice ale functionarii institutiilor. Initiatorii sustin ca nu este vorba despre o motiune PSD-ALDE, ci despre ”un act de responsabilitate politica pe care trebuie sa il faca Parlamentul Romaniei pentru a prezerva constitutionalitatea functionarii democratice a statului, respectarea legii si a votului cetatenilor Romaniei”.

Desi termenul pentru prezentarea, dezbaterea si votarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu este extrem de strans, lucru nemaintalnit pana acum, el se inscrie in prevederile Constitutiei si ale Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului. Parlamentarii PSD au fost convocati prin SMS la sedinta de duminica a Parlamentului, ei fiind anuntati inca de vineri noaptea de liderii de grup ca prezenta este "obligatorie".

Mai mult, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le-a trimis SMS si deputatilor opozitiei, in care ii informeaza despre programul de duminica al Parlamentului si ii roaga sa fie prezenti. Opzitia a anuntat ca nu va participa la plenul reunit de duminica, fapt ce nu ar afecta demersul motiunii, in contextul in care nu este nevoie de cvorum la sedinta in care doar se citeste textul.

Liderul PMP, Traian Basescu, a scris, pe Facebook, ca sub cupola Parlamentului a fost transferata lupta pentru putere si influenta a clanurilor din PSD, iar la o astfel de disputa interna niciun alt partid nu ar trebui sa fie in sala la motiunea de cenzura. Si presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca senatorii si deputatii liberali nu vor participa la sedinta Parlamentului care va fi convocata duminica si a spus ca, in opinia sa, PNL nu ar trebui sa voteze la motiunea de cenzura impotriva lui Sorin Grindeanu.

La randul sau, presedintele interimar al USR, Elek Levente, a anuntat, sambata, ca parlamentarii partidului nu vor vota la motiunea de cenzura initiata de catre PSD impotriva guvernului Grindeanu, USR sustinand ca singura iesire onorabila din criza ar fi convocarea alegerilor anticipate intrucat PSD si-a pierdut credibilitatea.

O astfel de decizie privind absenta de la plenul reunit in care se va citi motiunea de cenzura a fost luata si de UDMR, presedintele formatiunii, Kelemen Hunor, anuntand sambata, dupa Consiliul Permanent, ca a primit din partea colegilor sai mandat pentru a negocia, incepand de luni, cu reprezentanti ai Guvernului, dar si ai coalitiei PSD-ALDE, el explicand ca partidul sau nu este interesat in acest moment de portofolii in Guvern.

Toate organizatiile PSD din tara, cu exceptia celor din Timis si Caras-Severin, au votat, sambata, o Declaratie comuna prin care „se desolidarizeaza de lovitura de stat” de la Palatul Victoria”, in conditiile in care social-democratii condamna categoric tentativa „ilegala si neconstitutionala” a lui Sorin Grindeanu si Victor Ponta de a prelua puterea executiva a statului roman.

Presedintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a sustinut duminica la Parlament ca social-democratii vor racola parlamentari de la toate partidele, inclusiv de la USR, pe care ii vor face membri de partid, in schimbul sustinerii motiunii de cenzura impotriva premierului Sorin Grindeanu.

”Dansii (parlamentari de la alte partide – n. r.) isi exprima optiunea sa voteze motiunea si chiar unii parlamentari sa devina membri PSD. De la absolut toate partidele. Sã stiti cã chiar si la USR cativa sunt oameni rezonabili si oameni maturi (...) Strategia PSD este ca atunci cand sunt oameni valorosi sa aiba portile deschise (...) Tot timpul au fost portile deschise. Nu pot sa dau un numpr exact. Noi cu siguranta si fara dansii avem cvorumul de 233 (numarul minim de voturi pentru a adopta motiunea de cenzura – n. red.), dar in acelasi timp ne preocupa o majoritate solida dupa motiune pentru a avea o guvernare cat mai solida”, a declarat Nicolae Badalau.

Intrebat ce se va intampla cu parlamentarii PSD care nu vor vota motiunea de cenzura, Badalau a evitat sa spuna daca acestia vor fi sau nu exclusi din partid. Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, a declarat, duminica, dupa ce a participat la sedinta grupului deputatilor social-democrati, ca, daca motiunea de cenzura nu va intruni numarul necesar de voturi, premierul Sorin Grindeanu va veni joi in Parlament pentru a discuta cu liderii PSD si ALDE pentru constituirea unui nou Cabinet.

Pentru ca o motiune de cenzura sa treaca este nevoie de 233 de voturi in plenul reunit al Parlamentului, iar PSD si ALDE au impreuna 247 de parlamentari, insa este posibil ca o parte dintre acestia sa i se alature lui Sorin Grindeanu.

Mai exact, pentru adoptarea motiunii de cenzura, va fi nevoie de 233 de voturi. Este, insa, posibil ca numarul exact sa scada la 232, avand in vedere ca liberalul Eugen Nicolaescu a demisionat din Parlament pentru a deveni viceguvernator BNR. Cvorumul va depinde astfel de depunerea juramantului de catre urmatorul candidat PNL de pe listele parlamentare.

In acest moment, PSD are 221 de parlamentari, PNL are 98, USR are 43, UDMR are 30, ALDE are 26, la fel ca PMP, minoritatile au 17, iar alti 3 parlamentari sunt neafiliati. PSD si ALDE au astfel impreuna 247 de parlamentari, peste numarul necesar pentru a darama Guvernul.

Potrivit Constitutiei, retragerea increderii acordate Guvernului se face prin adoptarea unei motiuni de cenzura in plenul reunit al Parlamentului, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii. In acest caz, este nevoie de 116 semnatori, din totalul celor 464 de parlamentari.

Sursa foto: cdep.ro