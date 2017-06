Klaus Iohannis , aflat in vizita in Germania, a discutat, luni, cu cancelarul Angela Merkel si despre criza politica de la Bucuresti, transmitandu-i acesteia ca avem o criza in interiorul coalitiei de guvernare, dar ca Romania este o tara stabila, solida si a solicitat celor implicati in divergente sa gaseasca solutii urgente, ”ceea ce fara indoiala sa se va si intampla”.

In conferinta de presa comuna, Angela Merkel si Klaus Iohannis au fost intrebati despre criza politica de la Bucuresti, cancelarul german spunand ca nu se pronunta asupra problemelor interne, dar a subliniat ca este necesar ca in Romania sa fie intarite democratia si statul de drept, potrivit News.ro.

Nu ma pronunt, am spus ca noi dorim sa fie statul de drept intarit in Romania si democratia, dar acestea sunt probleme interne ale Romaniei Angela Merkel

La randul sau, presedintele Iohannis a spus ca subiectul a fost abordat in discutiile cu Merkel.

In ce priveste criza politica de acasa, in mod natural doamna cancelar nu doreste sa exprime o opinie, dar am avut o scurta discutie pe aceasta tema si cred ca am reusit sa transmit mesajul ca avem o criza in interiorul coalitiei de guvernare, dar ca Romania este o tara stabila, solida, cu o economie functionala, si ca am solicitat celor implicati in divergente sa gaaseasca solutii urgente, ceea ce fara indoiala sa se va si intampla Klaus Iohannis

Intrebat de un jurnalist german daca actuala criza interna va afecta politica externa a Romaniei, seful statului a replicat: ”Nu are absolut niciun efect, avem o criza politica interna, pe care am definit-o ca fiind interpartinica. Politica europeana si politica externa a Romaniei nu sunt influentate sub nicio formp de aceasta criza”.

”Este vorba de domenii in care eu am o implicare foarte puternica si interesul meu este sa limitez lucrurile, iar toti politicienii importanti din Romania sunt de aceeasi parere cu mine. (...) In mod interesant, in Romania suntem de aceeasi parere (cu privire la importanta politicii externe - nr..)”, a declarat, de asemenea, presedintele Iohannis.

Iohannis: Merkel m-a incurajat sa continui discutiile pe Schengen cu liderii UE

Presedintele Klaus Iohannis a mai spus, luni, ca Angela Merkel l-a "incurajat" sa continue discutiile cu partenerii europeni privind accesul Romaniei in Spatiul Schengen.

"Evident, am mentionat tema Spatiului Schengen si doamna cancelar m-a incurajat sa continui discutiile si cu alti parteneri europeni, poate reusim intr-un timp rezonabil sa ne apropiem de o solutionare", a declarat presedintele Romaniei.

Merkel: Romania a inregistrat progrese importante privind statul de drept

Cancelarul german Angela Merkel a declarat, luni, la Berlin, ca Romania a inregistrat "progrese importante" in privinta statului de drept si a luptei impotriva coruptiei, dar a avertizat ca orice "abatare" ar putea sa puna aceste progrese la indoiala.

"Am mentionat inca o data faptul ca Romania, dupa aderarea la UE, a inregistrat progrese importante in ceea ce priveste statul de drept si a luptei impotriva coruptiei. Totodata, am avertizat ca abateri de la calea deja inceputa ar putea pune la indoiala progresele inregistrate in procesul de reforma, dar stiu, totodata, ca presedintele Iohannis sprijina acest proces si vreau sa ii multumesc in acest sens pentru eforturile depuse in beneficiul statului de drept din Romania", a afirmat oficialul german.

Ea a spus ca a mai discutat cu presedintele Iohannis despre Consiliul European, unde "Romania si Germania au pozitii comune", cum ar fi combaterea terorismului, protectia mediului si migratia. "Am discutat cu presedintele Iohannis despre evolutia din regiune si spiritul cooperarii trebuie sa joace un rol important aici, deoarece, in anumite tari, precum Yemen sau Siria, va fi nevoie de politici speciale", a mai spus ea.

Iohannis a afirmat, la randul sau, ca printre subiectele discutate s-a aflat si cel privind presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, dar si politica externa.

"Relatia cu Germania este pentru Romania nu doar una de importanta strategica, este si o relatie privilegiata si, cu siguranta, una dintre cele mai bune relatii pe care le avem, si doamna cancelar si cu mine ne-am propus sa pastram aceasta relatie si sa o imbunatatim", a afirmat el.

