Liderul PMP, Traian Basescu, sustine ca Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ”vand si istoria tarii pentru voturile UDMR la motiunea de cenzura”. ”Mai ticalosilor din PSD si ALDE, credeti ca in viata voastra veti mai putea merge la Tebea? Dar in Ardeal?”, le transmite Basescu liderilor coalitiei.

”In loc de Tricolor, PSD si ALDE arboreaza Steagul Tinutului Secuiesc. Dragnea si Tariceanu vand si istoria tarii pentru voturile UDMR la motiunea de cenzura”, a scris Traian Basescu, pe Facebook.

Liderul PMP reaminteste ca senatorii au votat, luni, ca ziua de 15 martie sa fie declarata Ziua Maghiarilor din Romania.

"In comisiile de la Senat, s-a votat ca ziua de 15 martie sa fie sarbatoare in Romania. Ticalosii se fac a uita ca, la 15 martie 1848, Dieta de la Pesta vota, printre altele, alipirea Transilvaniei la Ungaria. A trebuit sa se ridice motii lui Iancu, alti romani si sasii la lupta, pentru ca Transilvania sa nu fie parte a Ungariei Mari. Zeci de mii de romani din Transilvania au fost ucisi de armatele contilor maghiari, sate intregi au fost rase de pe fata pamantului, sute de mii de romani au plecat in pribegie. Iar PSD si ALDE vor sa facem din 15 martie 1848 zi de sarbatoare recunoscuta pe teritoriul Romaniei, in schimbul catorva voturi la motiune", a mai scris Traian Basescu.

"Mai ticalosilor din PSD si ALDE, credeti ca in viata voastra veti mai putea merge la Tebea? Dar in Ardeal?”, a completat liderul PMP. Acesta a adaugat ca pe maghiarii din Romania nu-i opreste nimeni ca pe 15 martie sa sarbatoreasca la Budapesta.

In timp ce liderii PSD, ALDE si UDMR aveau negocieri pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva premierului Sorin Grindeanu, comisiile senatoriale de administratie publica si pentru drepturile omului au intocmit, luni, raport favorabil adoptarii proiectului de lege prin care ziua de 15 martie devine Ziua Maghiarilor din Romania, potrivit News.ro. Raportul comun al celor doua comisii a fost adoptat cu majoritate de voturi, existand doar trei abtineri.

