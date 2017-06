Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia ca parlamentarii Uniunii sa nu fie prezenti in sala la motiune a fost luata in unanimitate in sedinta grupurilor reunite ale UDMR, potrivit News.ro.

In privinta negocierilor cu PSD, liderul UDMR a spus: ”Nimeni nu a facut un pas inapoi, au fost discutii extrem de sincere, de corecte, de ambele parti, nimeni nu s-a certat cu nimeni”.

Kelemen a spus ca UDMR nu a avut ”negocieri” cu nimeni, ci ”discutii” si ca Uniunea nu se pozitioneaza de nici o parte.

Liderul UDMR a precizat ca protocolul de colaborare cu PSD-ALDE este in vigoare, iar Uniunea va face o analiza dupa 30 iunie.

”Nu rupem hainele de pe noi azi, pentru ca nu e cazul”, a completat Kelemen.

In privinta proiectelor UDMR, Kelemen Hunor a declarat: ”Nu am cerut ce nu are corespondenta in UE, am cerut lucruri de bun simt”.

”Nu se pune problema daca am ajuns sau nu la o intelegere, nu ne-am certat, nu ne certam cu nimeni, nici macar cu domnul Basescu (...) si vom continua, nu renuntam la niciun proiect”, a mai declarat liderul UDMR.

Ponta: Dragnea a vrut sa foloseasca voturile UDMR ca "glont de argint", dar azi si l-a tras in propriul picior

Victor Ponta a scris, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a vrut sa foloseasca voturile UDMR ca "glont de argint" la motiunea de cenzura, dar si-a tras glontul de argint in propriul picior si in picioarele PSD.

"Liviu Dragnea (speriat ca nu are voturile colegilor sai ca sa treaca motiunea PSD contra PSD) s-a hotarat sa foloseasca aseara voturile UDMR cassi "glont de argint"! Azi si-a tras "glontul de argint" fix in propriul picior! Si in picioarele PSD!", a scris Ponta pe Facebook, dupa ce UDMR a anuntat ca nu va vota motiunea de cenzura a PSD.

Fostul premier mai spune ca, desi Liviu Dragnea "a dovedit ca este in stare de absolut orice doar sa il dea jos pe Grindeanu", el personal stie ca "Grindeanu este in stare de orice doar sa salveze guvernarea PSD si unitatea PSD - daca exista si din cealalta parte ratiune, responsabilitate si dorinta de dialog".

Sursa foto: Facebook/ Kelemen Hunor