Motiunea initiata de catre PSD si ALDE impotriva guvernului Grindeanu va fi dezbatuta si supusa votului, miercuri, de la ora 11, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului. Pentru prima data dupa 1989, un guvern trebuie sa treaca testul unei motiuni depuse de formatiunile care l-au sustinut la investire, insa rezultatul este incert, in conditiile in care partidele de opozitie nu sunt dispuse sa-i ajute pe social-democrati sa-si darame propriul guvern, iar numarul sustinatorilor lui Grindeanu din randul parlamentarilor PSD este greu de evaluat.

UPDATE ora 12.50 A inceput votarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu . Votul este secret cu bile.

Primul care a votat a fost Victor Ponta. El a votat impotriva motiunii, cu bilele la vedere.

In sala sunt prezenti 385 de parlamentari.

UPDATE ora 12.35 Presedintele PMP, Traian Basescu, a transmis, in plenul reunit al Parlamentului, un mesaj scurt catre PSD-ALDE - "sa ia drumul opozitiei".

"PSD, impreuna cu ALDE, se dovedesc inapti pentru guvernare. Indiferent de rezultatul vortului de astazi, drumul pe care trebuie sa il luati, dragi majoritari, este in opozitie", a fost mesajul scurt al lui Traian Basescu.

UPDATE ora 12.30 Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la dezbatarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, ca premierul a avut intalniri nocturne pe la Vila Lac 1 cu social-democrati, in care s-a discutat despre „functii, dregatorii, ministere si afaceri” si s-au promis lucruri irealizabile.

Am crezut mult in Sorin Grindeanu. Nu am facut-o in gluma, in mod neserios, am crezut ca e cea mai buna solutie din acel moment pentru noi. Din pacate, acum, se agata de scaun in cel mai nelegitim mod. Nu a ajuns premier datorita celor baricadati in Palatul Victoria, nici celor cu care s-a mai intalnit in noptile astea pe la Vila Lac 1. A ajuns acolo pentru ca cele doua partide au decis sa ii acorde un vot de incredere, aceleasi structuri statutare care i-au retras sprijinul politic. Va fi acuzat probabil mai tarziu de o atitudine lipsita de onoare, responsabilitate fata de noi si fata de romani Liviu Dragnea

Liderul PSD a sustinut ca la aceste intalniri nocturne s-a discutat despre functii, afaceri, dregatorii si ministere.

La toate intalnirile nocturne la care ati fost cei cativa colegi, despre ce s-a discutat? Despre functii, despre dregatorii, despre ministere si despre cateva afaceri, poate. S-a discutat cumva acolo despre Romania, despre romani, despre sanatate, educatie, pensii, salarii? Categoric, nu. La toate intalnirile nocturne respective s-au promis lucruri irealizabile. Am vorbit cu un coleg azi noapte, tarziu si l-am intrebat tu ce spui joi acasa? Ca ai votat impotriva Romaniei sau impotriva propriului partid pentru o functie sau pentru o afacere? Liviu Dragnea

In timp ce Dragnea facea aceste declaratii, premierul Sorin Grindeanu radea si dadea din cap dezaprobator.

UPDATE ora 12.10 Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, in plenul Parlamentului, ca nici determinarea si nici ritmul premierului nu au fost asa cum se astepta si cum spera si ca sa fi lasat lucurile asa ar fi insemnat ca PSD sa esueze cu buna stiinta si sa ii pacaleasca pe romani. El a spus ca nu se astepta ca Grindeanu, "fostul nostru coleg", sa reactioneze cu atata indaratnicie.

"Nici ritmul, nici determinarea premierului nu au fost asa cum am sperat cu totii si cum ne-am astteptat", a spus Liviu Dragnea.

"Sa lasam lucrurile asa ar fi insemnat sa esuam cu buna stiinta, sa ne pacalin si pe noi, si pe romani, chiar si pe Sorin Grindeanu. Nu ne-am asteptat ca fostul nostru coleg sa reactioneze cu atata indaratnicie, (...) uneori chiar lipsit de ratiune", a mai afirmat Dragnea.

Liviu Dragnea a mai spus ca nu se poate preface ca ceea ce s-a intamplat luni si marti cu colegii lui Badalau si Tutuianu, chemati la DNA, chiar si ca martori, nu a fost ”doar o coincidenta”, cum nu este nici faptul ca ”un coleg care a deranjat cu o evaluare” a fost luat de mascati de acasa.

UPDATE ora 12.00 Premierul Sorin Grindeanu a sustinut, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, ca se afla ”in cel mai de neinteles moment”, cand Liviu Dragnea depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului PSD si le-a cerut parlamentarilor sa se gandeasca bine de ce afla azi acolo cu toata Romania si Europa uitandu-se la ei.

"Va spun cat se poate de deschis, eu nu inteleg de ce suntem azi in Parlament si cred ca nici romanii nu inteleg asta, nu inteleg de ce atata scandal in PSD. Lucrurile si guvernarea merg foarte bine. Ma uit la dumneavoastra si vad ca mare parte nu intelegeti. O sa ma intrebati de ce premierul da atatea explicatii despre viata interna a PSD. Pentru ca in 21 de ani ma aflu in cel mai de neinteles moment, cand Liviu Dragnea depune motiune impotriva propriului guvern, fara sa ne ceara opozitia”, a spus Grindeanu.

Am luat decizia sa nu demisionez pentru ca faceam doua greseli uriase. Nu am demisionat pentru ca PSD risca sa piarda guvernarea si sa ajunga iarasi la decizia presedintelui Iohannis. Am considerat ca Romania se afla saptamana trecuta la o rascruce - ne puteam intoarce la epoca de dinainte 1989 sau sa ne gandim la viitorul copiilor. Nu imi doresc sa ne intoarcem in trecut Sorin Grindeanu

UPDATE ora 11.20 Sedinta plenului reunit al Parlamentului, in care se dezbate si voteaza motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, a inceput, scrie News.ro. La sedinta sunt prezenti 385 de parlamentari. Sedinta plenului reunit este condusa de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

In banca Guvernului se afla doar Sorin Grindeanu, Victor Ponta si Augustin Jianu.

Parlamentarii liberali au venit cu afise pe care scrie ”Rusine PSD”. Deputatul PNL de Maramures Corneliu Olar a venit imbracat cu ie si are un tulnic.

In balcoanele salii de plen sunt aproape o suta de persoane care asista la sedinta plenului, cele mai multe venind la invitatia unor social-democrati.

UPDATE ora 11.00 Secretarul general al guvernului, Victor Ponta, a declarat, miercuri, inainte de a intra in plen, ca are convingerea ca dupa aceasta motiune va fi un guvern Grindeanu 2, sustinut de PSD-ALDE cu ministrii mult mai buni si cu premierul ”cu adevarat la Palatul Victoria, si nu la sediul din Kiseleff”, precizand ca in acest fel nu se va ajunge la presedintele Klaus Iohannis sa decida viitorul prim-ministru.

Eu voi vota la vedere impotriva motiunii de cenzura cu convingerea ca dupa aceasta motiune un guvern Grindeanu 2, sustinut de PSD-ALDE cu ministrii mult mai buni, cu primul ministrul cu adevarat la Palatul Victoria, si nu la sediul din Kiseleff si in acest fel neajungand din nou la Palatul Cotroceni pentru ca presedintele sa decida Victor Ponta

”In 14 ani de parlamentar am votat multe motiuni, niciodata nu mi-a cerut cineva sa votez impotriva partidului meu. Vedem la vot ce vor decide colegii”, a precizat Ponta.

UPDATE ora 10.00 Premierul Sorin Grindeanu a ajuns miercuri, la Parlament , unde urmeaza sa fie sedinta plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului unde se va dezbate si vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului sau. Sorin Grindeanu se afla in biroul deputatului Victor Ponta, care este si presedintele Comisiei pentru afaceri europene, potrivit News.ro.

Premierul Sorin Grindeanu se afla in situtia inedita in care se va prezenta in fata Parlamentului pentru testul votului de incredere cu o banca ministeriala aproape goala, intrucat cvasitotalitatea ministrilor si-au anuntat demisiile din Guvern, scrie News.ro. Singurul care i-a ramas alaturi din echipa initiala este ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, la care se adauga Victor Ponta, numit secretar general al Guvernului in locul lui Mihai Busuioc.

Sedinta va debuta cu o noua lectura a textului motiunii de cenzura, aceasta fiind citita prima data in plen duminica trecuta. PSD si ALDE au finalizat, duminica la pranz, textul motiunii de cenzura, document care are putin peste trei pagini si care se intituleaza ”Romania nu poate fi confiscata! Aparam democratia si votul romanilor”.

In motiune se mentioneaza ca, la cinci luni de la instalarea Guvernului, coalitia de guvernare a facut o evaluare a activitatii Executivului, in urma careia a decis sa retraga sprijinul politic acordat Cabintelui. Decizia a dus la demisia a 25 din cei 27 de membri ai Cabinetului, care au inteles ”corect reponsabilitatea politica ce le revine in cadrul unei democratii constitutionale”, mentioneaza textul.

Documentul vorbeste in continuare de ”Guvernul” Ponta-Jianu-Grindeanu, pe care ii acuza de dispret fata de regulile democratice ale functionarii institutiilor.

Initiatorii sustin ca nu este vorba despre o motiune PSD-ALDE, ci despre ”un act de responsabilitate politica pe care trebuie sa il faca Parlamentul Romaniei pentru a prezerva constitutionalitatea functionarii democratice a statului, respectarea legii si a votului cetatenilor Romaniei”.

Dupa citirea din nou in plen a textului, Sorin Grindeanu va prezenta pozitia guvernului sau fata de motiune, dupa care va urma dezbaterea in plen, fiecarui grup parlamentar fiindu-i atribuit un numar de minute stabilite, in functie de ponderea sa, iar la final premierul va avea din nou cuvantul, inainte de a se trece la vot.

Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu este semnata de 222 parlamentari de la PSD si ALDE. De la PSD, deputatii Victor Ponta si Alin Vacaru au refuzat sa semneze. De asemenea, 11 deputati PSD nu au fost prezenti duminica. De la ALDE, lipsesc trei semnaturi. Pentru ca motiunea sa treaca, este nevoie ca miercuri 233 de parlamentari sa voteze in favoarea acesteia.

Sansele de succes ale motiunii de cenzura sunt greu de evaluat. PSD si ALDE au impreuna 247 de parlamentari, insa este posibil ca o parte dintre acestia sa i se alature lui Sorin Grindeanu.

In acest moment, PSD are 221 de parlamentari, PNL are 98, USR are 43, UDMR are 30, ALDE are 26, la fel ca PMP, minoritatile au 17, iar alti 3 parlamentari sunt neafiliati. PSD si ALDE au astfel impreuna 247 de parlamentari, peste numarul necesar pentru a darama Guvernul, insa nu se stie cu certitudine numarul celor nemultumiti de decizia luata de Comitetul Executiv National de a retrage increderea PSD in propriul guvern, in urma evaluarii initiate de catre Liviu Dragnea si prezentata, saptamana trecuta, membrilor CExN de catre Darius Valcov.

In aceste circumstante, Liviu Dragnea a inceput negocierile cu UDMR pentru a se asigura ca motiunea va trece si cu voturile Uniunii, insa concesiile pe care era dispusa PSD sa le faca pentru aceste voturi au provocat nervozitate printre parlamentarii PSD din Transilvania si nu numai. Chiar daca negocierile nu s-au finalizat, mai multi parlamentari social-democrati s-au aratat nemultumiti de perspectiva instituirii zilei de 15 martie ca Ziua Maghiarilor din Romani si de scaderea pragului de la 20% la 10% de la care ponderea unei minoritati intr-o localitate impune folosirea in administratie si a limbii respectivei minoritati.

In plus, negocierile cu UDMR nu au avut rezultatul scontat astfel ca, marti dupa-amiaza, presedintele Kelemen Hunor a anuntat ca parlamentarii Uniunii nu vor participa la plenul reunit in care se va vota motiunea de cenzura. "Liviu Dragnea (speriat ca nu are voturile colegilor sai ca sa treaca motiunea PSD contra PSD) s-a hotarat sa foloseasca aseara voturile UDMR ca si «glont de argint»! Azi si-a tras «glontul de argint» fix in propriul picior! Si in picioarele PSD!", a scris Victor Ponta pe Facebook dupa ce UDMR a anuntat ca nu va vota motiunea de cenzura a PSD.

Presedintele PMP, Traian Basescu, a anuntat marti ca senatorii si deputatii partidului pe care il conduce nu vor participa la sedinta de plen reunit de miercuri in care va fi dezbatuta si votata motiunea de cenzura depusa de PSD si ALDE impotriva prim-ministrului Sorin Grindeanu.

”Pozitia noastra pentru maine: nu vom participa, nu vom fi in sala la dezbaterea motiunii si nici la vot daca el se va da maine. Dupa parerea mea, PSD nu are voturile cu care sa treaca motiunea de cenzura. Vom participa insa la numaratoarea voturilor, vom avea un reprezentant in comisia de numarare pentru a participa la securizarea votului de la motiunea de cenzura”, a declarat Traian Basescu.

El a mai spus ca PSD si ALDE au incercat sa incerce 12 parlamentari PMP sa sustina prin vot motiunea de cenzura, insa cu un succes minim. ”Au reusit sa-l convinga pe domnul Octavian Goga sa se inscrie in PSD contra promisiunii ca il vor face presedinte al organizatiei PSD Covasna si pentru sotie o functie la Transelectrica sau functia de subprefect in Covasna”, a mai spus liderul PMP.

Celelalte doua partide de opozitie, PNL si USR, au anuntat ca vor fi prezente in sala de plen, dar nu vor participa la vot. Presedintele interimar al USR, Elek Levente, a anuntat, sambata, ca parlamentarii partidului nu vor vota la motiunea de cenzura initiata de catre PSD impotriva guvernului Grindeanu, USR sustinand ca singura iesire onorabila din criza ar fi convocarea alegerilor anticipate intrucat PSD si-a pierdut credibilitatea.

”USR nu va participa la votul pentru motiunea de cenzura, pentru ca noi consideram ca este un circ care s-a produs intre doua gasti, mai precis intre Dragnea si Grindeanu. Nu vrem sa intervenim in acest circ. Cetatenii nu sunt prezenti in aceasta dezbatere. Este o batalie intre hoti si incompetenti si noi nu vrem sa participam la aceasta lupta interna a lor”, a declarat presedintele interimar al USR, Elek Levente.

Aceeasi decizie au adoptat si liberalii. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a explicat pe Facebook motivele prezentei parlamentarilor liberali in sala de plen la votul motiunii de cenzura, afirmand ca nerealizarea cvorumului la motiune il avantajeaza pe Liviu Dragnea, iar ”bataliile se castiga pe campul de lupta, nu parasindu-l”.

”Bataliile se castiga pe campul de lupta, nu parasindu-l. Oamenii ne-au votat ca sa le aparam interesele. Suntem prezenti pentru a impiedica fraudarea voturilor si pentru a ne exprima pozitia critica fata de aceste doua capete ale hidrei, Dragnea si Grindeanu. Nerealizarea cvorumului este in interesul lui Dragnea, pentru ca nu duce la caderea motiunii, ci la amanarea dezbaterii si a votului. In acest fel, Dragnea poate castiga timp pentru a mai cumpara voturi de sustinere”, a scris Orban.

El a raspuns astfel criticilor din mediul online potrivit carora PNL ar contribui la asigurarea cvorumului de sedinta necesar votarii motiunii. ”Va intreb si eu: ce s-ar fi intamplat daca noi am fi iesit din salile de sedinta in timpul dezbaterii legilor care au facut parte din trocul tradarii dintre Dragnea si UDMR? Prin urmare, vom fi toti prezenti in sala si niciun parlamentar PNL nu va vota”, a explicat presedintele PNL.

Si Ludovic Orban a reclamat tentative de racolare de catre PSD si ALDE a unor parlamentari liberali, sustinand chiar ca unora li s-au oferit posturi de ministri intr-un prezumtiv cabinet PSD-ALDE format dupa caderea guvernului Grindeanu. ”S-au dat telefoane, s-au facut oferte, s-au facut presiuni. Inclusiv liderul ALDE a ajuns sa dea telefoane si sa faca oferte (...) Li s-au oferit unor colegi de-ai nostri posturi de ministri, de presedinti de filiala”, a declarat Orban.

In ceea ce-i priveste pe cei 17 deputati ai minoritatilor nationale, inclinati in mod traditional sa sprijine majoritatea parlamentara, acum au decis sa voteze fiecare dupa cum ii dicteaza constiinta.

”Grupul a hotarat ca fiecare membru al grupului sa voteze asa cum crede de cuviinta. Vom fi prezenti cu totii pentru ca neprezentarea reprezinta si ea o forma de a vota si niciunul dintre noi nu va sti cum voteaza colegul lui. Toti vor vota, sigur, cele trei variante: pentru, contra, abtineri. Niciunul dintre noi, insa, nici eu, nu va sti cum voteaza celalalt coleg al lui, ca in felul acesta grupul sa treaca protejat printr-o incercare la care n-a avut absolut niciun fel de contributie”, a declarat Varujan Pambuccian.

