Purtatorul de cuvant al Guvernului, Alina Petrescu, a precizat ca articolul 6 al Legii 90 privind organizarea si functionarea Guvernului precizeaza ca demisiile sunt irevocabile din momentul in care se ia act de ele, potrivit News.ro.

In toate cele 20 de documente-tip, cu text identic, este trecut si numarul de inregistrare a demisiei de la cabinetul primului-ministru. Cand cabinetul si Secretariatul General al Guvernului dau un numar de inregistrare a acestor documente, intreb retoric, s-a luat act de aceste demisii? Alina Petrescu

”Demisia din functia de membru al Guvernului se anunta public, se prezinta in scris primului ministru si devine irevocabila din momentul in care s-a luat act de depunearea ei dar nu mai tarziu de 15 zile de la data depunerii”, arata articolul citat de purtatorul de cuvant al Executivului.

Ea a precizat ca nu se pune problema daca ministrii se mai pot intoarce la munca sau nu, deoarece ministrii si-au exercitat atributiile si in aceste zile. ”In toate aceste zile ministrii demisionari au venit la munca. Au fost cativa care si-au delegat dreptul de semnatura catre un secretar de stat sau catre secretarul general din minister, dar in majoritatea lor covarsitoare au venit la munca”, a precizat Alina Petrescu.

Vicepremierul si ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, ministrul Energiei, Toma Petcu, ministrul Economiei, Mihai Tudose si ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie si-au depus, joi, la Secretariatul General al Guvernului, cererile de retragere a demisiilor din Guvern, a scris News.ro, joi dimineata. La scurta vreme, au sosit la SGG si cererile de retragere a demisiei din partea ministrului Educatiei, Pavel Nastase, a ministrului Apelor si Padurilor, Adriana Petcu, ministrului de Externe, Teodor Melescanu si ministrului pentru Mediul de Afaceri si Comert, Alexandru Petrescu.

De asemenea, printre cei care au revenit asupra demisiei se afla si Tudorel Toader, in privinta caruia au circulat initial informatii contradictorii legate de retragerea demisiei, mai ales ca dimineata el a declarat ca ramane in functie, potrivit legii, pana la 30 iunie, data pana la care este asteptat sa existe un nou cabinet.

Ministrii care nu au trimis pana acum cereri de retragere a demisiei sunt Carmen Dan, Olguta Vasilescu, Ionut Vulpescu, Serban Valeca si Gabriel Petrea.

Augustin Jianu si Victor Ponta nu si-au depus demisiile din functiile detinute in Guvern.

Inca de miercuri seara, ministrul demisionar al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca membrii cabinetului Grindeanu isi vor retrage demisiile depuse anterior pentru a asigura functionarea Guvernului pana la momentul in care un nou cabinet va fi instalat. ”Cred ca o sa ne retragem toti demisiile ca sa poata fi functionala activitatea ministerelor pana in momentul in care va fi investit viitorul guvern, sa asiguram conducerea ministerelor ca interimari”, a afirmat ea.

Ministrul demisionar al Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la sosirea la minister, ca si-a depus demisia in 15 iunie, ceea ce inseamna ca aceasta devine irevocabila in data de 30 iunie, moment de la care incepe interimatul. El si-a exprimat convingerea ca pana la sfarsitul lunii va fi instalat noul Guvern. Toader a evitat sa spuna daca isi doreste sa fie ministru si in viitorul Executiv. El este unul dintre ministrii care si-au depus deja cererea de retragere a demisiei.

Ponta: Demisiile ministrilor din Guvernul Grindeanu sunt irevocabile

Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, a scris miercuri seara, pe Facebook, ca demisiile ministrilor din Guvernul Grindeanu au fost anuntate public, s-a luat act de depunerea lor, astfel ca sunt „irevocabile”, iar ministrii nu trebuie "sa se faca de ras pe vecie" revenind intr-un cabinet demis chiar de voturile lor. Reactia lui Ponta a fost determinata de anuntul ministrului demisionar al Muncii Lia Olguta Vasilescu potrivit caruia toti ministrii isi vor retrage demisille, pentru a asigura interimatul pana la instalarea noului Guvern.

STOP - nu s-au facut de ras destul ministrii care au votat cu bilele la vedere motiunea de cenzura impotriva Guvernului din care faceau parte?? Nu s-au facut destul de ras ministrii care au ascultat cuminti si au aprobat Raportul Dragnea - Valcov care spunea ca sunt toti niste incapabili catastrofali??? Nu se fac destul de ras ministrii care acum stau lipiti de Liviu Dragnea sa ii puna in viitorul Guvern la loc in pozitiile in care Raportul spunea ca nu au facut nimic? Victor Ponta

Deputatul a sustinut ca demisiile ministrilor din Guvernul Grindeanu sunt „irevocabile”, in conditiile in care fostul secretar general al Executivului, Mihai Busuioc a luat act de ele.

Mai trebuie sa ii facem de ras chiar pe vecie punandu-i sa isi retraga demisiile si sa revina intr-un guvern demis chiar cu voturile lor - desi Legea 90/2001 de organizare a Guvernului spune clar ca sunt "irevocabile"?!?! Fac precizarea ca au fost anuntate public, prezentate in scris primului ministru si "s-a luat act de depunerea lor" de catre fostul Secretar General Busuioc - ghinion). Atata neseriozitate si incompetenta e greu de gasit. Victor Ponta

El posteaza si articolele de lege referitoare la demisia ministrilor, conform carora demisia din functia de membru al Guvernului se anunta public, se prezinta in scris primului-ministru si devine irevocabila din momentul in care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data depunerii.