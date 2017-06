Intrebat despre posibilitatea alegerilor anticipate, asa cum cer unele partide, Klaus Iohannis a afirmat ca ele sunt o solutie de criza, la care nu isi doreste sa se ajunga.

Alegerile anticipate sunt o solutie prevazuta de Constitutie, dar, sigur, pentru a ajunge la alegeri anticipate trebuie sa intram mai intai intr-o criza profunda, si eu in niciun caz nu imi doresc asa ceva. Dar, sigur, ele nu pot fi niciodata excluse si, in fond, aici depinde foarte mult de voturile din Parlament

Potrivit Constitutiei, la alegeri anticipate se poate ajunge doar prin dizolvarea Parlamentului, daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investitura. Dizolvarea se face prin decizie a presedintelui, dupa consultarea sefilor Parlamentului.

Presedintele Klaus Iohannis a catalogat despre "artificiala" si "inutila" discutia despre demisiile ministrilor din Cabinetul Grindeanu si spune ca acestia trebuie "sa-si vada de treaba" pana cand un nou Guvern va fi instalat, pentru ca el nu va desemnat noi membri ai Executivului doar pentru cateva zile.

Am vazut ca a aparut o mare discutie, mare, despre demisii. este inutila. Un ministru este in functie pana cand, ori il eliberez prin decret, ceea ce nu am facut inca, ori se valideaza un nou Guvern votat de Parlament. (...) Toata discutia este artificiala

Klaus Iohannis