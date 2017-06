Administratia Prezidentiala a publicat, sambata, declaratiile de avere si de interese ale presedintelui Klaus Iohannis, din care rezulta ca in ultimul an veniturile salariale au crescut, ca urmare a majorarilor pentru demnitari din 2015, in timp ce veniturile din chirii s-au redus de trei ori. Iohannis are si mai putini bani in cont decat in declaratia semnata in 2016, scrie News.ro.

Potrivit declaratiei de avere, Klaus Iohannis detine in continuare, alaturi de sotie, cinci imobile in Sibiu, in conditiile in care imobilul pierdut in instanta a fost deja eliminat din declaratia de avere inca din 2016.

Presedintele are un cont bancar in valoare de 221.000 lei, in scadere fata de declaratia de avere anterioara, cand erau trecuti in acest cont 295.000 lei.

Seful statului a castigat mai multi bani in anul trecut din salarii, avand venituri de 196.000 lei, fata de 133.879, potrivit declaratiei anterioare. Acest lucru se explica prin faptul ca Iohannis a beneficiat de un an intreg de venituri majorate prin OG emisa de Guvernul Ponta in 2015 cu privire la salariile demnitarilor, fata de declaratia de avere trecuta, care cuprindea si perioada in care salariul sau era mai mic.

Si sotia presedintelui, Carmen Iohannis, a beneficiat de majorarile decise de Parlament, avand venituri totale de 28.122 lei, fata de 22.554 in anul anterior.

Iohannis a continuat sa incaseze bani si din vanzarea cartilor sale, insa cuantumul este mai redus: daca in declaratia din 2016 erau trecute venituri de peste 82.000 lei, acum acestea au scazut la 34.654 lei.

Si veniturile din chirii au scazut. Presedintele obtinea venituri de 59.960 de lei, potrivit declaratiei de avere anterioara, o suma identica primind si Carmen Iohannis. Potrivit actualei declaratii de avere, aceste venituri au scazut la 19.017 lei.

