Klaus Iohannis a convocat luni, incepand cu ora 15.00, toate partidele parlamentare la consultari in vederea desemnarii unui candidat la functia de prim-ministru. Singurele formatiuni politice care ar putea propune o persoana pentru sefia Guvernului sunt PSD si PNL, dar, in timp ce social-democratii sunt aproape siguri ca vor primi din nou guvernarea de la presedintele Iohannis, liberalii urmeaza sa hotarasca intr-o sedinta care incepe la ora 12:00 daca vor merge sau nu la Cotroceni cu o propunere de premier.

Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultari pentru luni, trimitand liderilor acestora programul discutiilor la care fiecare partid va putea trimite o delegatie alcatuita din cinci persoane, scrie News.ro.

Toate consultarile vor avea loc in cursul zilei de luni, incepand cu ora 15.00, cand PSD si ALDE sunt chemate impreuna la discutii cu presedintele Iohannis. Dupa PSD si ALDE vor veni liberalii, de la ora 16.00, iar apoi USR, PMP, UDMR si grupul minoritatilor, care vor avea la dispozitie doar 30 de minute pentru discutii.

In ceea ce priveste viitorul sef al Guvernului, presedintele Klaus Iohannis a spus ca premierul pe care il va desemna trebuie sa fie o persoana integra, care are capacitatea sa conduca Guvernul si care sa aiba o majoritate in spate. Seful statului a evitat sa precizeze daca ia in calcul desemnarea unui premier doar din partea PSD-ALDE, spunand ca luni va vedea daca aceste partide mai au majoritatea si ca vrea sa cunoasca toate opiniile.

El a respins "sfaturile" si "scenariile" politicienilor de la Bucuresti, care ii sugereaza nume de premier, afirmand ca "aceste lucruri se stabilesc prin vot", la fel ca si majoritatea.

Intrebat cum va "testa" existenta noii majoritati parlamentare, aluzie la declaratiile sale de joi, Iohannis a spus ca procedurile constitutionale sunt clare, el urmand sa desemneze o persoana dupa consultari, care va trece prin votul Parlamentului.

El a explicat ca acestea sunt procedurile constitutionale. "Presedintele nu poate sa faca altceva decat sa asculte toate partile si sa traga propriile concluzii. Acelea pe urma se verifica pe real in Parlament", a mai spus el.

Iohannis: Alegerile anticipate nu pot fi excluse. Nu imi doresc asa ceva

Presedintele Iohannis a mai spus ca solutia alegerilor anticipate este posibila in cazul unei "crize profunde", ceea ce el nu isi doreste, insa ele "nu pot fi excluse" ca varianta, totul depinzand de votul din Parlament pentru numirea unui nou Guvern.

"Alegerile anticipate sunt o solutie prevazuta de Constitutie, dar, sigur, pentru a ajunge la alegeri anticipate trebuie sa intram mai intai intr-o criza profunda, si eu in niciun caz nu imi doresc asa ceva. Dar, sigur, ele nu pot fi niciodata excluse si, in fond, aici depinde foarte mult de voturile din Parlament", a declarat Klaus Iohannis.

PSD se reuneste luni pentru a decide propunerea de premier

PSD si ALDE, coalitia care saptamana trecuta si-a demis prin motiune de cenzura propriul Guvern la nici jumatate de an de la instalare, revendica din nou dreptul de a forma un Cabinet. Social-democratii vor stabili luni, in doua sedinte succesive - Comitetul executiv si grupuri parlamentare reunite - numele persoanei pe care vor sa i-o propuna presedintelui Iohannis pentru a fi desemnata drept candodat la functia de prim-ministru.

PNL nu a decis daca va face o propunere pentru functia de premier

PNL, a doua forta politica din Parlament, nu a decis deocamdata daca vor propune sau nu pe cineva pentru functia de prim-ministru. Dupa demiterea Guvernului Grindeanu, liderii PNL au hotarat consultarea tuturor organizatiilor judetene si apoi o sedinta cu toti liderii de filiale si cu parlamentarii pentru a decide mandatul cu care delegatia PNL se va prezenta la Cotroceni.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor incerca sa formeze o majoritate parlamentara si ca in acest sens vor purta discutii cu toate formatiunile parlamentare in afara de PSD, precizand ca varianta preferata de partidul pe care il conduce este declansarea alegerilor anticipate.

La randul lor, cei din USR au decis sapatmana trecuta sa mearga la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis cu mai multe conditii pentru sustinerea unui viitor Guvern: Ministerul Justitiei sa fie oferit USR, premierul sa fie o persoana credibila si integra si sa primeasca garantii pentru schimbarea legii alegerilor locale, astfel incat sa se revina la alegerea primarilor in doua tururi.

Sursa foto: Agerpres / Alex Micsik