Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Politic National unde s-au intalnit liderii centrali si cei judeteni, sa mearga la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis fara o propunere de premier si cu varianta de a ramane in opozitie, ajungand la concluzia ca o alianta cu celelalte partide parlamentare, in afara de PSD, nu le-ar oferi o majoritate solida pentru guvernare.