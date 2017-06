UPDATE ora 14.50 Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat lista ministrilor din cabinetul Mihai Tudose, asa cum a fost aprobata de catre Comitetul National Executiv al PSD, potrivit News.ro.

Lista cu ministrii din noul Guvern :

Sevil Shhaideh - vicepremier, ministrul Dezvoltarii Regionale;

Gratiela Gavrilescu - vicepremier, ministrul Mediului;

Rovana Plumb - ministru delegat pentru Fondurile Europene;

Mihai Fifor - ministrul Economiei;

Teodor Melescanu - ministrul Afacerilor Externe;

Carmen Dan - ministrul Afacerilor Interne;

Petre Daea - ministrul Agriculturii;

Adrian Tutuianu - ministrul Apararii Nationale;

Lucian Romascanu - ministrul Culturii;

Liviu Pop - ministrul Educatiei;

Lucian Georgescu - ministrul Cercetarii;

Toma Petcu - ministrul Energiei;

Ionut Misa - ministrul de Finante;

Tudorel Toader - ministrul Justitiei;

Doina Pana - ministrul Apelor si Padurilor;

Lia Olguta Vasilescu - ministrul Muncii;

Lucian Sova - ministrul Comunicatiilor;

Florian Bodog - ministrul Sanatatii;

Marius Dunca - ministrul Tineretului si Sportului;

Gabriel Petrea - ministrul delegat pentru Dialog Social;

Viorel Ilie - ministrul delegat pentru Relatia cu Parlamentul;

Ilan Laufer - ministrul pentru Mediul de Afaceri;

Marius Dobre - ministrul Turismului;

Andreea Pastarnac - ministrul delegat pentru Romanii de Pretutindeni;

Marcel Ciolacu - vicepremier fara portofoliu

Intrebat care sunt motivele pentru care a fost infiintat postul de vicepremier fara portofoliu, Mihai Tudose a raspuns: ”Una din disfunctionalitatile fostului guvern au fost initiative care necesitau o corelare ministeriala. Este foarte greu ca un secretar de stat sau un consilier de stat sa coordoneze alti doi-trei ministri”.

UPDATE ora 14.10 Senatorul PSD Mihai Fifor ar putea prelua Ministerul Economiei, iar Adrian Tutuianu pe cel al Apararii, in timp ce Marcel Ciolacu va fi vicepremier fara portofoliu, au declarat pentru News.ro surse din PSD participante la sedinta CExN in care s-a stabilit componenta cabinetului Mihai Tudose.

Lucian Sova ar urma sa preia Ministerul Comunicatiilor, in vreme ce Pavel Nastase ar putea ramane ministru al Educatiei. La Ministerul Afacerilor Europene urmeaza sa vina Victor Negrescu.

La Justitie ar urma sa ramana Tudorel Toader, iar la Ministerul Apelor se va intoarce Doina Pana.

La Ministerul Culturii a fost propus Lucian Romascanu.

Membrii Comitetului Executiv National au dezbatut daca ministrul Fondurilor Europene va avea un portofoliu distinct sau va fi un ministru delegat. Rovana Plumb cerand sa primeasca un minister cu portofoliu, ea avand castig de cauza.

Desi initial s-a discutat despre comasarea Ministerului Cercetarii cu Educatia, pana la urma cele doua portofolii raman distincte, la Cercetare urmand sa fie numit Lucian Georgescu.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca lista cu ministrii Cabinetului Grindeanu este definitivata, existand cateva modificari in structura guvernului, potrivit News.ro.

Am vazut un draft (a listei deministri – n.r.). Ne-am consultat, am dialogat, au fost mai multte propuneri, oganizatiile judetene au fcaut propuneri pentru candidaturi si toate acestea vor fi supuse dezbaterii Comitetului Executiv National Gabriela Firea

Intrebata daca structura guvernului va fi schimbata, ea a spus ca „sunt cateva modificari la cateva dintre ministere”. La intrebarea daca exista vreun ministru independent sau tehnocrat, Gabriela Firea a spus ca, „din cate stie ea, toti colegii sunt membri ai PSD sau ALDE”.

Ionut Misa, propus la Ministerul de Finante

Secretarul de stat Ionut Misa este propus de PSD pentru a prelua conducerea Ministerului de Finante, a anuntat, miercuri, actualul detinator al portofoliului, Viorel Stefan.

E secretar de stat in ministerul de Finante, a coordonat in aceasta perioada partea de legislatie fiscala. (...) Deci mi se pare omul cel mai potrivit sa continue ceea ce am inceput impreuna. Il voi ajuta, indiferent din ce pozitie voi fi, voi fi alaturi de dl. Ionut Misa, pentru ca cred ca pot sa transfer din experienta mea Viorel Stefan

Ionut Misa este secretar de stat in Ministerul de Finante, iar anterior a lucrat in ANAF, ca seful Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Cum ar putea arata viitorul Guvern Grindeanu

Marti, presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Mihai Tudose, au discutat aproximativ opt ore, la Vila Lac, cu liderii partidului din teritoriu asupra listei de ministri. Dragnea a avut discutii si in particular cu liderii de organizatii, in special cu cei care au avut nemultumiri, atat legate de desemnarea lui Mihai Tudose, cat si legat de reprezentarea filialelor lor la varful Guvernului.

Spre finalul reuniunii, la Vila Lac a venit si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu. Alianta Liberalilor si Democratilor doreste pastrarea celor patru portofolii detinute si in Guvernul Grindeanu: Gratiela Gavrilescu, vicepremier si ministru al Mediului, Teodor Melescanu, ministru de Externe, Tomac Petcu, ministru al Energiei, si Viorel Ilie, ministru pentru Relatia cu Parlamentul.

Conform unor surse din partid, din viitorul Cabinet Tudose ar urma sa faca parte: Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltarii Regionale – Sevil Shhaideh Viceprim-ministru, Ministrul Mediului – Gratiela Gavrilescu, Ministrul Afacerilor Interne – Carmen Dan, Ministrul Afacerilor Externe – Teodor Melescanu, Ministrul Apararii Nationale – Dorel Caprar, Ministrul Agriculturii – Petre Daea, Ministrul Muncii – Lia Olguta Vasilescu, Ministrul Economiei – Gheorghe Simon, Ministrul Energiei – Toma Petcu, Ministrul Transporturilor – Alexandru Cuc, Ministrul Sanatatii – Sorina Pintea, Ministrul Apelor si Padurilor – Doina Pana, Ministrul Tineretului si Sportului – Gabriel Petrea, Ministrul delegat pentru Romanii de Pretutindeni – Andreea Pastirnac, Ministrul Consultarii Publice si Dialog Social – Liviu Pop, Ministrul pentru Relatia cu Parlamentul – Viorel Ilie, Ministrul pentru Fondurile Europene – Rovana Plumb, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene – Ana Birchall si Ministrul Turismului – Mircea Dobre.

Discutii au loc in continuare si asupra portofoliului Educatiei. Mihnea Costoiou, propus initial, a refuzat nominalizarea.

