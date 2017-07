Guvernul Tudose a inceput, cu siguranta, cu stangul, dupa ce cativa ministri au aruncat ieri in aer piata financiara si mediul de afaceri cu declaratii controversate. In timp ce asteptam cu nerabdare sa vedem ce ne-a pregatit acest executiv, ne-am uitat peste declaratiile de avere, ca sa ne facem o idee despre statutul financiar al guvernantilor. Intre cei aproape 30 de ministri proaspat instalati in functie, gasim si averi semnificative, cu proprietati, terenuri si conturi, dar si guvernanti care nu detin aproape nimic si nu au alte surse de venit in afara indemnizatiilor de parlamentari. Vezi in slide-urile urmatoare.