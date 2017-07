Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a declarat, vineri, ca in perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, autoritatile publice locale si centrale vor avea obligatia de a acorda bugetarilor vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei.

"Dupa 8 ani, statul acorda aceste drepturi angajatilor din sistemul public central si local si venim cu un proiect de modificare a Ordonantei de Urgenta nr. 8/2009. Mai exact, in perioada 1 iulie 2017 — 30 noiembrie 2018, autoritatile publice locale si centrale, precum si companiile de stat la care statul este actionar majoritar au obligatia sa acorde indemnizatia sau prima de vacanta sub forma de vouchere in valoare de 1.450 de lei", a declarat Mircea Titus Dobre, la Palatul Victoria, potrivit News.ro.

Daca de la 1 iulie fiecare din cei 1,2 milioane de bugetari ar primi un voucher in valoare de 1.450 lei, cat este salariul minim, voucherele de vacanta ar aduce vanzari de 380 milioane euro, sustine Alin Burcea, presedintele ANAT.

In 2016, angajatorii privati au acordat 1,1 milioane de vouchere de vacante, triplu fata de 2015, care au generat vanzari de 10 milioane euro.

Angajatorii au dreptul sa acorde salariatilor vouchere de vacanta in limita a sase salarii minime brute, adica 7.500 lei la un salariu de 1.250 lei in 2016, doar pentru vacante efectuate in Romania.

