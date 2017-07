Premierul Mihai Tudose ar fi cerut o simulare a noilor masuri fiscale, iar o decizie finala privind introducerea impozitului pe cifra de afaceri in locul celui pe profit va fi luata pana in toamna, au declarat surse guvernamentale, citate de Hotnews.ro .

Potrivit surselor citate, premierul Mihai Tudose nu ar fi de acord cu un impozit "clasic" pe cifra de afaceri, ci, eventual, cu un impozit "gradual si doar pe anumite tipuri de activitati".

In ce priveste impozitul pe venitul global al persoanelor fizice, aparut in programul Guvernului Grindeanu, actualul premier e mai degraba reticent in privinta capacitatii ANAF de gestionare a acestui tip de impozit, au mai spus sursele guvernamentale.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova