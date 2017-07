Nu ma pot abtine sa nu il iau peste picior, macar putin, asa, pe Liderul Absolut de Teleorman, Supremul Lord al TelDrum si cel care incearca, in mod evident pentru cine are ochi sa vada, sa construiasca o tara ca…orice altceva, dar nu “ca afara”. In urma unor excelente anchete ale publicatiei Rise Project , acesta le-a trimis un mesaj prin care ii anunta ca vor fi chemati in instanta. Pentru ca libertatea presei si anchetele bine documentate indreptate impotriva Faraonului de Teleorman sunt, nu-i asa, niste frivolitati.

Ce m-a amuzat la aceasta incercare de intimidare este insasi fatarnicia sa – pe de o parte ignora cu buna stiinta proceduri si legi, incearca sa le modeleze dupa nevoile proprii sau sa eradicheze complet anumite legi care l-ar putea incrimina si baga la puscarie, dar pe de alta parte se foloseste de ele, le citeaza, ca si cum i-ar pasa de ceva in tara asta, exceptand protejarea propriei persoane si a celor apropiati lui.

Parca mai ieri jura cu mana pe inima ca programul SAU guvernamental, stiut pe de rost, visat si recitat din scoarta in scoarta este Biblia acestei tari, mana cereasca pentru Guvernul Grindeanu apoi, peste noapte, s-a lepadat de tot, modificandu-l si multilandu-l, cuprins de disperarea realizarii faptului ca, daca o tine tot asa, in 2-3 ani nu o sa mai EXISTE economie in Romania, de unde sa fure si el, ca tot politicianul.

(Sursa captura - Rise Project)

Cat despre citarea "directivei UE", domnu' Dragnea, vedeti ca trecerea la impozit pe cifra de afaceri in loc de impozit pe profit incalca, de asemenea, legislatia UE. Puteti sesiza ironia,da...?

Vazand ca anchetele celor de la Rise Project au urmari concrete, autoritatile Braziliei sesizandu-se si incepand urmarirea lui Dragnea (se pare ca sunt “mai pe faza” decat cele din Romania), ca un veritabil bully din curtea scolii, Dragnea scoate la inaintare arma cea mai de pe urma – “ba, va dau in judecata!”. Si nu este ca si cum Rise Project nu ar fi incercat de nenumarate ori sa ii dea sansa domniei sale sa se apare, sa explice, sa le spuna “fratilor, gresiti! Haideti sa va spun cum sta treaba…”.

Dragnea nu are nicio sansa in instanta, si stie foarte bine acest lucru - sau cel putin nu intr-o judecata corecta, si, de fapt, nici nu prea ar avea interesul necesar sa atraga atentia, inutil, asupra celor scrise de Rise. Oricat de mult ar incerca, prin diverse mijloace, sa "hraneasca" votantii PSD cu stiri false sau complet scoase din context, informatia pura ar ajunge si la ei si, deja, din ce in ce mai multi "fani PSD" incep sa puna la indoiala capacitatea de a conduce, cu sinceritate, a actualei clase politica.

Doar in momentul in care Mesia de Teleorman s-a simtit cu ADEVARAT atacat, abia atunci a catadicsit sa raspunda, usor ironic, in stilul sau patentat. Si o face, iarasi, in rasul amar si batjocura intregii tari.

Sursa foto: Cotidianul.ro