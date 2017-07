”Am fost informat despre aceste abordari media (privind activitatea DNA - n.r.) si cred ca este bine sa se verifice. Din informatiile mele, se fac verificari si in DNA, de asemenea CSM se ocupa de anumite aspecte si am luat act de faptul ca Ministerul Justitiei a solicitat o inspectie pe management, atat la Parchetul general, cat si la DNA”, a spus Klaus Iohannis, intrebat despre scandalul din jurul DNA, potrivit News.ro.

Seful statului a spus ca aceste demersuri vor clarifica toate aspectele.

Raspunzand unei intrebari, seful statului a precizat ca este ”foarte multumit” de activitatea Parchetului general si a DNA si de activitatea conducerii acestor institutii.

Chestionat daca este multumit si dupa inregistrarile care au aparut, Iohannis a afirmat: ”Am auzit prea multe asa-zise interceptari, ascultari, interpretari ca sa mai cred in ele. Cei indruituiti de lege vor face verificarile necesare si pana la urma vom afla adevarul”.

Intrebat daca Laura Codruta Kovesi ar trebui suspendata din functie pana sunt clarificate aceste aspecte, presedintele Iohannis a replicat: ”Nu vad niciun motiv de suspendare”.

El a precizat ca nu a avut discutii cu Kovesi pe aceste teme. "Nu discut cu sefa DNA astfel de chestiuni, nu intra in fisa postului presedintelui si astept cu mare interes concluziile verificarilor care se fac institutional. Daca voi semna sau nu (demiterea lui Kovesi - n.r.), asta e din filmul "daca si parca". Cand vom avea o concluzie discutam pe ea", a spus Iohannis.

Seful statului a subliniat insa ca ”aceste scandaluri nu sunt bune, pentru ca ele zguduie increderea cetatenilor in institutii si pun mari semne de intrebare partenerilor si aliatilor nostri”.

Indiferent daca e un scandal creat de media sau de unii politicieni corupti interesati de compromiterea luptei anticoruptie sau daca chiar a fost o scapere, clarificarea trebuie sa vina repede si trebuie sa fie credibila, altfel lumea ramane cu anumite semne de intrebare care in aceasta zona nu trebuie sa existe Klaus Iohannis

Iohannis a mai afirmat ca nu este de parere ca lupta anticoruptie este afectata in acest moment de actualele probleme ale DNA. "Lupta anticoruptie se desfasoara la viteza ei intrinseca, normala", a explicat el

