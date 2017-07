Intrebat cum vede noul program de guvernare, seful statului a sustinut ca majoritatea PSD-ALDE s-a grabit, in contextul in care astfel de schimbari nu se fac peste noapte, potrivit News.ro.

Eu cred ca m-am exprimat destul de colorat in discursul de investitura si nu as vrea sa repet acele lucruri, dar cred ca s-au grabit un pic si, pentru a schimba paradigma din zona impozitarii si, in general, a fiscalitatii, este nevoie de o discutie ampla cu toti cei afectati si, in niciun caz, nu putem sa schimbam lucrurile asa, peste noapte, fiindca s-a hotarat undeva in centrala de partid

Klaus Iohannis