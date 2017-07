"Si premierul Tudose, si eu am spus chiar in ziua votului de investitura – exista preocupari din punct de vedere al majoritatii parlamentare, al Guvernului ca toate companiile care lucreaza in Romania sa plateasca impozitele cinstit si la nivelul prognozat. Asta nu inseamna ca cele 2-3 posibile masuri nu pot fi discutate, dar nu va fi nicio masura aplicata abrupt decat dupa ce se vor face analize si simulari in detaliu”, a declarat Liviu Dragnea, intrebat despre impozitul pe cifra de afaceri, potrivit News.ro.

Liderul PSD a tinut sa precizeze ca, "daca printr-o masura care ar avea in vedere scoaterea la lumina a unor posibile transferuri de profit, firmele care actioneaza corect ar fi afectate, acea masura nu se va adopta".

Am avut o discutie aplicata cu Tudose, nu a spus decat ce a spus in ziua de investitura, ce am spus si eu – nu cu scepticism in ce priveste acele masuri, ci cu foarte mare grija, daca ele isi ating scopul. Daca isi ating scopul, dar creeaza defectiuni in alta parte a economiei, acele masuri nu vor fi aplicate Liviu Dragnea

Referitor la o posibila disputa intre el si Calin Popescu Tariceanu pe tema impozitului pe cifra de afaceri, Liviu Dragnea a spus ca lucrurile s-au lamurit, comunicarea din ultimele zile nefiind foarte buna. "Am discutat cu Tariceanu, in detaliu, punctele de vedere sunt aceleasi. Comunicarea noastra publica nu a fost foarte buna joi, a fost o zi foarte agitata, dar lucrurile s-au lamurit”, a dat asigurari presedintele PSD.

Liviu Dragnea a mai declarat ca va fi facuta o analiza si cu privire la aplicabilitatea taxei de solidaritate. „Alianta nu scartaie. Si cu taxa de solidaritate va fi facuta o analiza, o simulare, daca efectul gandit pozitiv in urma aplicarii acestei masuri nu se justifica, nu va fi aplicata”, a completat liderul PSD.

Intrebat in acest context daca programul de guvernare votat saptamana trecuta in Parlament nu va fi respectat, Liviu Dragnea a spus: „Imi pare rau ca ati inteles asta. Am spus foarte explicit ca este o abordare corecta, suntem cinstiti, deschisi, vom face analiza seriosa. Eu sper sa gasim modalitatea prin care toata lumea cinstita sa aiba de castigat, inclusiv bugetul de stat. Daca nu vom gasi aceasta modalitate, nu vom aplica masuri care sa faca rau”.

