Sunt cateva elemente esentiale in dezvoltarea economica a unui stat, elemente care au fost si sunt aproape complet neglijate de conducerea actuala, si, in mare parte, de Guvernul Ponta.

In primul rand, infrastructura rutiera in Romania este “oaia neagra” (si nu la nivelul la care viseaza ministrul agriculturii, Petre Daea) la nivel european. Fie ca vorbim de autostrazi, drumuri nationale performante si fara gropi, sau sosele de centura (precum cea a Bucurestiului), acestea nu reprezinta sub nicio forma o prioritate pentru politicieni. Este ca si cum acestia DORESC sa tina departe de tara investitorii straini, sa-i goneasca pe cei deja aici, desi nu intarzie sa se laude atunci cand, in ciuda factorilor adversi, vreo multinationala intra in tara.

Sistemul de invatamant, baza societatii si una dintre principalele prioritati ale guvernelor si statelor performante, este, de asemenea, lasat la voia intamplarii sau, mai rau, mutat intr-o zona nociva – vezi scandalurile pe marginea lucrarilor de doctorat plagiate, scoli care se prabusesc (fizic si la propriu), institutii de invatamant care au inca veceuri in curte, si nu mai vorbim despre lipsa acuta a scolilor inteligente, conectate la Internet si digitalizate.

Sistemul de sanatate din Romania, corupt pana in maduva oaselor, cu sefi de spitale numiti politic si nu pe grad de competenta, imbuibat de aparaturi invechite sau nefunctionale. Sistemul medical din Romania plin de infectii mortale, sistemul care produce morti pe banda rulanta si care, de atatea ori si-a dovedit incapacitatea, ar trebui COMPLET reorganizat. Ce a facut insa actuala coalitie PSD-ALDE? A sters cu buretele toate lucrurile pozitive incepute de guvernul tehnocrat, prin OUG 79, a readus la conduceri oameni proprii, incapabili de a intelege cum functioneaza si ce are nevoie un spital, a adus ministri care nu au putut aduce mult-necesarele vaccinuri care ar fi salvat viata a zeci de copii si nou-nascuti.

Armata tarii. Noul ministru, Adrian Tutuianu, s-a dus în CSAT cu un document care pur ai simplu ignora alocarea a 2% din PIB pentru Armata , o obligatie pe care NATO a subliniat-o de nenumarate ori. Similar cu sistemul educational sau de sanatate, PSD a distrus tot ceea ce a incercat sa construiasca (locuri de munca, de exemplu) guvernul tehnocrat.

Jurnalistul Moise Guran, alaturi de RomaniaMilitary.ro, au dezvoltat subiectul managementului execrabil, criminal, al inarmarii Romaniei si al incalcarii flagrante a obligatiilor statului nostru. Practic, nu numai ca nu ne aliniem, sau nu incercam sa o facem, normelor internationale, dar dinadins nu o facem. Tradam tratatele aliatilor nostri. Incalcam cu buna stiinta legi ale UE (vezi „minunata” idee de impozitare a Cifrei de Afaceri, interzisa expres de tratatele UE).

Incalca insusi dreptul la viata al cetatenilor tarii.

Din pacate, Codul Penal nu prevede nicio lege care sa incrimineze pasivitatea, neimplicarea, insa, daca ar face-o, in mod clar mare parte din conducerea de varf a PSD, si nu numai, ar trebui acuzata de inalta tradare. Chiar daca nu exista aceasta lege, as introduce-o, special pentru politicienii si clasa care ar trebui sa ne slujeasca noua interesele, si nu interesele lor.

As introduce notiunea de inalta tradare prin pasivitate, subminarea cu buna stiinta a eforturilor de protejare a statului de drept, a economiei si, pana la urma, a vietii noastre. Iar actuala clasa politica se face vinovata cu varf si indesat de acestea.

Sursa foto: Platforma Romania 100