Sorin Grindeanu a anuntat ca lucreaza deja la un proiect intern pentru PSD, pe care il va supune dezbaterii interne in aceasta vara, scopul fiind acela de a stopa „dezastrul” spre care merge partidul, potrivit Mediafax.

In privinta situatiei create dupa demiterea sa, Sorin Grindeanu a avertizat ca ministrul Justitiei Tudorel Toader este alta persoana decat cea pe care a propus-o si ca asteapta cu interes sa vada proiectul cu care va veni pentru modificarea codurilor.

Grindeanu, sfat pentru premier: Sa nu creada in prietenia cu Liviu Dragnea

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, dupa motiunea de cenzura, ca primul sfat pe care i l-ar da viitorului premier este "sa nu creada in prietenia cu Liviu Dragnea".

De asemenea, intrebat daca crede ca Liviu Dragnea sau aproiatii liderului PSD s-ar putea razbuna pe el, premierul a spus ca marea problema tocmai aceasta a fost, ca nu aveau cu ce si ca spera ca "s-a depasit acel moment", desi nu este "foarte sigur".

Sorin Grindeanu: Voi ramane in PSD

Sorin Grindeanu a declarat, saptamana trecuta, dupa ce Guvernul pe care l-a condus a fost demis, ca va ramane in PSD, care "nu inseamna nici Liviu Dragnea, nici Sorin Grindeanu". El a mai spus ca spera ca Romania sa nu ajunga din nou in situatia in care PSD sa isi demita propriul Executiv. "PSD nu inseamna nici Liviu Dragnea, nici Sorin Grindeanu si nu trebuia sa treaca prin asemenea incercare, sa dea jos propriul guvern pentru ca asa vrea un singur om. Sper ca in 6 luni sa nu ajungem intr-o situatie simlara, Romania nu merita asa ceva", a afirmat Sorin Grindeanu.

Saptamana trecuta, Liviu Dragnea a lansat mai multe atacuri la adresa lui Sorin Grindeanu. Liderul PSD a spus atunci ca Sorin Grindeanu a avut mai multe intalniri nocturne pe la Vila Lac 1 cu social-democrati, in care s-a discutat despre „functii, dregatorii, ministere si afaceri” si s-au promis lucruri irealizabile.

"Am crezut mult in Sorin Grindeanu. Nu am facut-o in gluma, in mod neserios, am crezut ca e cea mai buna solutie din acel moment pentru noi. Din pacate, acum, se agata de scaun in cel mai nelegitim mod. Nu a ajuns premier datorita celor baricadati in Palatul Victoria, nici celor cu care s-a mai intalnit in noptile astea pe la Vila Lac 1. A ajuns acolo pentru ca cele doua partide au decis sa ii acorde un vot de incredere, aceleasi structuri statutare care i-au retras sprijinul politic. Va fi acuzat probabil mai tarziu de o atitudine lipsita de onoare, responsabilitate fata de noi si fata de romani”, a afirmat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a sustinut ca la aceste intalniri nocturne s-a discutat despre functii, afaceri, dregatorii si ministere. "La toate intalnirile nocturne la care ati fost cei cativa colegi despre ce s-a discutat? Despre functii, despre dregatorii, despre ministere si despre cateva afaceri, poate. S-a discutat cumva acolo despre Romania, despre romani, despre sanatate, educatie, pensii, salarii? Categoric nu. La toate intalnirile nocturne respective s-au promis lucruri irealizabile. Am vorbit cu un coleg azi noapte, tarziu si l-am intrebat tu ce spui joi acasa? Ca ai votat impotriva Romaniei sau impotriva propriului partid pentru o functie sau pentru o afacere?”, a conchis Liviu Dragnea.

In timp ce Dragnea facea aceste declaratii, premierul Sorin Grindeanu radea si dadea din cap dezaprobator.

Sursa foto: Agerpres