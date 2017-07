Deputatul PSD de Alba Ioan Dirzu a declarat, intr-o conferinta de presa, referitor la majorarea indemnizatiilor parlamentarilor, ca veniturile acestora trebuie sa fie "stimulative”, astfel incat deputatii si senatorii "sa nu aiba alta preocupare”, in conditiile in care munca lor este "foarte laborioasa”.

Intrebat cum vede majorarea indemnizatiilor parlamentarilor, Ioan Dirzu a spus ca salariul deputatilor si senatorilor, in valoare de 4.900 lei, inainte de a fi majorat, nu era "stimulativ”, scrie News.ro.

"Conform legii salarizarii unice, este vorba despre indemnizatia de salariu, dupa care urmeaza sumele forfetare. Proportia intre cresterea salariala si a sumelor forfetare va fi cu totul altfel. Bineinteles ca nu ma plang, totusi 4.900 de lei, indemnizatia unui parlamentar, care trebuie sa faca atatea cate vedeti dumneavoastra, unii mai mult, altii mai putin, nu era o suma stimulativa si, totusi, costurile sunt cu totul altfel in Bucuresti pentru cei care fac naveta saptamanal”, a afirmat deputatul, intr-o conferinta de presa la Alba-Iulia.

Social-democratul a sustinut ca, din punctul sau de vedere, "lucrurile trebuie sa fie stimulative pentru a merge in Parlament oameni care sa nu aiba alta preocupare”. "Parerea mea este ca activitatea de parlamentar este una foarte laborioasa si nu inseamna numai cele trei zile state in Bucuresti sau in Camera Deputatilor sau in Senat, inseamna si alte activitati in teritoriu”, a sustinut deputatul PSD.

Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis, miercuri, sa amane discutia privind majorarea sumelor forfetare ale parlamentarilor si a celor pentru cazare. Totusi, potrivit Statutului senatorilor si deputatilor, aceste sume se majoreaza odata cu indemnizatia, ajungand ca suma forfetara sa fie 19.575 lei, iar cea pentru cazare minimum 6.525 lei pe luna, si fara o decizie oficiala.

Potrivit noii legi a salarizarii, de la 1 iulie indemnizatiile lunare ale senatorilor si deputatilor au crescut de la aproximativ 7.700 lei brut la 13.050 lei. Acest lucru inseamna o suma forfetara de 19.575 lei / luna, mai mare cu aproximativ 8.000 de lei fata de cea de pana acum.

Pentru liderii de grupuri parlamentare, presedintii, vicepresedintii si secretarii comisiilor permanente, sumele forfetare vor fi si mai mari, peste 20.000 lei / luna, deoarece si indemnizatiile acestora vor fi mai mari fata de cele ale simplilor parlamentari.