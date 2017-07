Liviu Dragnea a respins, luni, informatiile prezentate de Rise Project privind legaturile sale cu firma Tel Drum, afirmand ca nu are actiuni la purtator si nici nu se afla "in spatele" ei, fapt demonstrat de mai multe dosare deschise si in cazul carora a fost dispusa neinceperea urmaririi penale.

Liviu Dragnea a fost intrebat despre informatia privind actiunile la purtator pe care le-ar avea la Tel Drum, el afirmand ca s-a interesat la specialisti, care i-au explicat ca legislatia din Romania nu permite ascunderea actiunilor, potrivit News.ro.

Nu am nicio actiune la purtator la nicio societate. (...) Nu poate sa existe in Romania cineva care sa aiba actiuni de care institutiile statului sa nu stie, iar eu nu am actiuni la purtator Liviu Dragnea

Intrebat daca are legaturi cu Tel Drum, liderul PSD a spus ca se tot vorbeste despre acest lucru de 12 ani, insa nu au fost descoperite astfel de legaturi.

Aceasta ciorba s-a reincalzit de atatea ori incat nu mai are niciun gust, dupa parerea mea. Au fost anchete, dosare incepute si inchise, au fost oameni audiati, cercetati, s-au dat neinceperea urmaririlor penale. (...) Nu sunt nici in spatele, nici in fata, nici in stanga, nici in dreapta acestei societati Liviu Dragnea

Liderul PSD a contestat si informatiile privind afacerile sale in Brazilia. "N-am ascuns niciodata ca am mers in aceasta tara. Am avut indrazneala sa merg si in alte tari. Nici lucrul asta nu l-am ascuns. N-am transferat bani in Brazilia, n-am transferat bani in nicio alta tara. N-am facut afaceri in Brazilia si nu am afaceri in Brazilia si nici in alta tara", a spus seful PSD.

Rise Project a publicat joi un raport atribuit Directiei Generale de Protectie Interna, intitulat "Nota privind aspecte care afecteaza climatul socio-economic al judetului Teleorman", care descrie o "retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in judet”, prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene si guvernamentale. In acest document, Dragnea este prezentat drept "detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la SC Tel Drum SA”.

DNA a anuntat, vineri, ca ”o parte dintre aspectele continute in investigatia jurnalistica publicata” de Rise Project fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul directiei. Dosarul a fost constituit pe baza de sesizare din oficiu, procurorii dispunand in luna februarie inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei.

Directia Nationala Anticoruptie a transmis, vineri, un comunicat de presa in care spune ca o parte din aspectele continute in investigatia publicata joi de Rise Project fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA, iar in acest dosar, constituit pe baza de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, in 19 februarie 2016, inceperea urmaririi penale in rem (fata de fapte) pentru infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei.

Totodata, DNA afirma ca dupa inceperea urmaririi penale au fost solicitate informatii inclusiv de la autoritatile din Brazilia.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova