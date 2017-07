Guvernul numit de Dragnea in urma cu o saptamana a elaborat un proiect de act normativ, pe nume Codul Administrativ care, in esenta, abroga legea care interzicea persoanelor condamnate penal sa faca parte din Guvern.

Cu alte cuvinte, Liviu Dragnea, seful PSD, anchetat in mai multe dosare si cu un dosar penal la activ, va putea fi numit seful Guvernului daca aceasta lege va trece de Parlament. Proiectul a fost gandit de Ministerul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, condus de Sevil Shhaideh, o apropiata a lui Dragnea.

Este vorba despre articolul 651.



“In termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentului Cod se abroga urmatoarele acte normative: (…)

(1), c) Legea nr. 90/2001 pentru organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, scrie Economica.net.

La art. 2 din legea care se abroga scrie:

“Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Vezi aici intreg documentul de peste 240 de pagini.