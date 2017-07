Premierul Mihai Tudose a facut, joi, in timpul sedintei de Guvern, glume pe seama ministrului Agriculturii, Petre Daea .

Joi, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern s-a aflat un proiect de hotarare pentru aprobarea unui ajutor de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii.

”Ca sa incheiem pe un ton optimist, pe ordinea de zi avem un punct al domnului ministru Daea, care dupa ce a terminat tot ce se putea cu oaia, a ajuns la ambalaj. Este un ajutor de minimis pentru lana”, a afirmat premierul Mihai Tudose, potrivit News.ro.

Imediat ministrul Argriculturii, Petre Daea, a vrut sa ia cuvantul, insa a fost oprit de Tudose, care i-a spus: ”Intelegem ce intelege oaia”.

”Nu, nu mai luati cuvantul, lasati. Dar inchidem cu oaia. Inteleg ca, daca am terminat si cu lana, e gata. Lasati ca intelegem ce intelege oaia, dar daca am ajuns si la ambalaj lucrurile sunt in regula”, a spus premierul zambind.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a aratat deschis ideii de a schimba actualul brand de tara al Romaniei, frunza, cu oaia, motivand ca „oaia este o statuie vie” si ca frunze are toata lumea, insa oi ca in Romania, nu. "Langa oaie gasesti o frunza, langa frunza nu poti sa gasesti o oaie”, a spus Daea.

In schimb, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a anuntat ca nu se pune problema schimbarii brandului de tara in acest moment, dar ca oaia ar fi un simbol potrivit.

CITESTE SI: Petre Daea, despre brandul de tara: Oaia e o statuie vie. Langa oaie gasesti o frunza, langa frunza nu poti sa gasesti o oaie

Sursa foto: Agerpres