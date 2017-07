Potrivit surselor citate, lui Teodorovici i s-a imputat faptul ca nu a comunicat cu echipa premierului, luand decizii singur si facand declaratii in nume propriu.

"Premierul a spus ca din acest moment exista un principiu pe care nimeni din apropierea sa nu il mai incalca: disciplina in comunicare", mentioneaza sursele citate.

Tudosel s-a aratat deranjat de faptul ca a aflat declaratiile consilierului sau onorific din presa. "Nu accept sa aflu ce declara un consilier din presa", ar fi spus Tudose.

Teodorovici a fost numit consilier pe 4 iulie, in urma cu 10 zile. El a afirmat, sambata, ca va ocupa functia de consilier onorific al premierului Mihai Tudose doar atat timp cat propunerile pe care le va face in diferite sectoare ale economiei vor fi luate in considerare si nu vor exista "fantezii” sau "topaieli” fiscale. El sustine ca a acceptat acest post in pofida faptului ca numele sau a fost vehiculat si "asteptat de foarte multi pentru functii cheie in Guvern" si a modului in care a fost tratat de conducerea PSD.

Senatorul PSD a criticat, joi, la o emisiune TV, finantarea unui stadion din Teleorman, cu 12 milioane euro, asa cum a decis Ministerul Dezvoltarii. El a vorbit si despre posibilitatea impozitarii Bisericii, idee pentru care a fost criticat vineri de liderul PSD, Liviu Dragnea.

Eugen-Orlando Teodorovici a fost ministru in doua guverne ale lui Victor Ponta: ministru al Fondurilor Europene (decembrie 2012-martie 2015) si ministru de Finante (martie 2015-noiembrie 2015).

