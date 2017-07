Primarul General, Gabriela Firea, a participat vineri, la Palatul Parlamentului, la Forumul "Dialogul Partidelor Politice din formatul Cooperarii 16+1, dintre China si statele din Europa Centrala si de Est", potrivit News.ro.

"Privesc cu foarte mult interes initiativa „Belt and Road”, lansata in 2013 chiar de catre Excelenta sa, presedintele Xi Jinping si care isi propune sa sustina investitiile majore de infrastructura pe legendarul Drum al Matasii - un adevarat simbol al cooperarii economice dintre China si Europa. Daca ne uitam pe harta, veti constata ca Bucurestiul este prima capitala situata pe traseul Platformei de Conectivitate dintre China si Uniunea Europeana, fapt care constituie raspunsul european la initiativa chineza 'Belt and Road'. Asadar, Bucurestiul poate si trebuie sa joace un rol important in dezvoltarea, in Romania, a unui adevarat hub comercial si de transport pe acest Nou Drum al Matasii dintre China si Europa.Romania are avantajul Portului Constanta de la Marea Neagra, dar si caile de transport feroviar si fluvial pentru transportul de bunuri catre Europa Centrala si de Vest si catre celelalte state din spatiul Uniunii Europene. Iar primul cel mai dezvoltat centrul urban pe acest traseu catre vestul Europei este, fara indoiala, municipiul Bucuresti. In acest context, vreau sa ii informez pe toti distinsii participanti la aceste dezbateri ca Bucurestiul are proiecte de interconectare cu toate aceste cai de transport de pe teritoriul Romaniei", a spus Gabriela Firea la Forumul de la Parlament.

Cu aceeasi ocazie primarul general a mai reamintit ca actuala administratie doreste finalizarea Canalului Dunare-Bucuresti, care a fost conceput pentru a face posibil transportul naval intre capitala Romaniei, Marea Neagra si Europa Centrala prin intermediul Dunarii, astfel Bucurestiul devenind una dintre capitalele riverane Dunarii.

Lucrarile de executare au inceput in 1986. Dupa Revolutia Romana din 1989 acestea s-au sistat, desi partea de canal deja realizata se estimeaza a fi de 70% din intregul volum de lucrari. Canalul este proiectat sa aiba o lungime de 73 km si o latime de 80 m, adancimea minima a apei de 4,5 m, diferenta de nivel de 53 m (10 m deasupra nivelului marii la Oltenita si 63 m la Bucuresti).

Planul include patru ecluze si trei porturi, doua la Bucuresti (langa comuna 1 Decembrie - pe Arges si la Glina -pe raul Dambovita) si altul la Giurgiu. Canalul Dunare - Bucuresti ar putea fi si un producator de energie, prin cele patru microhidrocentrale din nodurile hidrotehnice, amenajate pe langa ecluze, putandu-se ajunge la o productie de energie electrica de peste 50 MW.

Apa din canal va putea fi si o sursa de irigatii pentru circa 150.000 de hectare teren arabil. Un alt beneficiu ar consta in faptul ca 11 localitati si circa 30.000 hectare terenuri agricole vor fi scoase de sub efectul inundatiilor. Portul, dar si canalul Dunare-Bucuresti ar putea costa 1,5 miliarde de euro.

"In acelasi timp, privind dinspre Orient, Bucurestiul este prima capitala situata pe Coridorul IV Paneuropean, care reprezinta totodata principala cale de transport catre statele din Europa Centrala si de Est. Asadar, eu cred ca Bucuresti poate si trebuie sa devina o poarta mereu deschisa pentru cooperarea dintre China si Europa. Daca vreti, am convingerea ca municipiul Bucuresi poate deveni intr-adevar portalul prin care Noul Drum al Matasii poate intra in spatiul Uniunii Europene", a adagat Firea.

Totodata, primarul general a tinut sa ii asigure pe cei prezenti ca sustine constructia Platformei de Conectivitate dintre China si Uniunea Europeana.

"Va asigur de tot sprijinul si de toata colaborarea in constructia Platformei de Conectivitate dintre China si Uniunea Europeana, dar in celelalte aspecte care tin de colaborarea dintre China si Romania. Cunosc relativ bine experienta si capacitatea extraordinara a marilor companii chineze specializate in dezvoltarea proiectelor de infrastructura – un domeniu foarte important pentru Primaria Municipiului Bucuresti. Cunosc de asemenea interesul unor mari companii chineze de a dezvolta mari proiecte imobiliare in parteneriat cu reprezentantii administratiei publice locale si va informez pe aceasta cale ca Municipiul Bucuresti are proiecte de constructii de locuinte ieftine si de calitate pentru tinerii bucuresteni. M-am implicat pentru finalizarea Centurii Bucurestiului (100 km), proiect care va sustine dezvoltarea transportului in toata regiunea, iar in paralel Primaria Capitalei", a mai spus Firea, precizand ca saluta aprobarea cererii de aderare a Romaniei la Banca Asiatica pentru Investitii in Infrastructura.

Primarul General i-a invitat pe partenerii chinezi sa vina alaturi de Primaria Capitalei, "pentru a lucra impreuna si pentru a da astfel consistenta Cooperarii 16+1".

"In opinia mea, este extrem de important ca acum cand discutam avem o viziune clara privind directia catre care ne dorim sa dezvoltam aceasta cooperare, care a fost descrisa foarte bine in cadrul initiativei „Belt and Road”, lansata de partea chineza. Si trebuie sa subliniem ca s-a trecut deja de la viziune la constructie, de la planuri, la actiune si de la vorbe la fapte foarte concrete. A fost deja creat instrumentul de finantare, respectiv Banca Asiatica pentru Investitii in Infrastructura, care are ca membri fondatori mai multe state membre ale Uniunii Europene si profit de ocazie sa salut aprobarea cererii de aderare a Romaniei de catre aceasta institutie bancara. Am convingerea ca am inceput deja un drum impreuna, ca avem o directie clara, iar de acum incolo nu trebuie decat sa ne concentram la realizarea proiectelor care dau consistenta Noului Drum al Matasii. Europa are nevoie de China, iar China are nevoie de Europa. Suntem destinati sa parcurgem impreuna acest drum al constructiei, iar in opinia mea trebuie deja sa construim acum viitorul cooperarii dintre China si Europa Centrala si de Est. Asa cum spune un proverb chinezesc, „sa construim fantana inainte de a ni se face sete”. Iar dupa cum vad starea de spirit a acestor dezbateri de la Bucuresti cred ca pot afirma ca am inceput deja sa construim aceasta fantana a Cooperarii in formatul 16+1", a adaugat primarul general.

Statele europene participante la formatul "16+1" sunt: Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Serbia si Ungaria. 11 dintre statele participante sunt si state membre UE. Formatul "16+1" este o initiativa chineza lansata in 2011, cu prilejul unei vizite intreprinse la Budapesta de fostul premier chinez Wen Jiabao, cand a avut loc si prima reuniune a acestui format, cu participarea ministrilor responsabili cu economia si dezvoltarea (24-25 iunie 2011).

Primarul General, Gabriela Firea, impreuna cu Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, au primit, joi, la sediul PMB, vizita oficiala a unei delegatii chineze, condusa de Xu Xiao, secretarul general al Comitetului Central al Tineretului Comunist Chinez. In cadrul intalnirii, oficialii au convenit demararea unor proiecte care vizeaza programe de colaborare intre tinerii romani si chinezi, in domenii precum: sanatate, cercetare, cultura, turism etc. De asemenea, s-a mai discutat despre necesitatea unui schimb de experienta a specialistilor in infrastructura, iar Primarul General i-a invitat pe oficialii chinezi sa participe la organizarea unui targ international de IT in Capitala care va avea loc in toamna.