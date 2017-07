Cele mai solide economii sunt cele cu modele diversificate de business, in care antreprenorii au un loc important, iar Romania are nevoie de stabilitate politica si un nivel ridicat de predictibilitate fiscala, a declarat directorul general al companiei de vanzari directe Amway Romania, Bulgaria si Grecia, Ioana Enache.

Unele masuri anuntate recent in programul de guvernare al coalitiei PSD-ALDE si anuntul ministrului desemnat al Finantelor privind desfiintarea Pilonului II de pensii, retras ulterior, dar si modul in care au fost comunicate masurile creeaza panica in randul oamenilor de afaceri si ar putea obliga unele companii sa inchida sau sa restranga afacerile din Romania, iar leul si piata de capital ar putea intra pe un trend descendent, au avertizat recent mai multi economisti si reprezentanti ai oamenilor de afaceri, potrivit News.ro.

Ioana Enache (foto) considera ca mediul de afaceri din Romania are nevoie de stabilitate. ”Mediul de afaceri din Romania are nevoie de stabilitate politica si un nivel ridicat de predictibilitate fiscala. Romania este una dintre cele mai atractive zone de investitii si dezvoltare economica din regiunea noastra geografica si trebuie sa ne concentram eforturile pentru a mentine un trend ascendent”, a afirmat ea.

Totodata, ea a atras atentia ca o economie solida are nevoie de modele diferite de business, in care antreprenorii sa ocupe un rol important. ”Consider ca cele mai solide economii sunt cele cu modele diversificate de business, in care si antreprenoriatul isi gaseste un loc important, alaturi de segmentele traditionale ale economiei, precum industria, sectorul de servicii sau turismul”, spune Ioana Enache.

Anul trecut, Amway Romania Marketing a obtinand venituri totale de 92 milioane lei, cu 14% mai mult decat in 2015. Pentru 2017, Enache estimeaza o crestere de cateva procente, generata de lansari de produse si sustinuta de deschiderea noului Business Center Amway, pozitionat pe Calea Victoriei.

Piata romaneasca de produse de ingrijire personala si frumusete este estimata de Euromonitor la aproximativ 780 de milioane euro, fiind dominata de multinationale precum L’Oreal, Avon, Beiersdorf, Procter&Gamble, Unilever, Amway sau Oriflame.