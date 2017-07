Este pentru prima oara in ultimii 10 ani in care, efectiv, simt ca lucrurile se succed prea rapid, prea mizerabil, pe mult prea multe fronturi, pentru a le semnala exhaustiv. As vrea sa ii pun #SubLupa pe toti cei angrenati in distrugerea sistematica a tarii, insa, efectiv, nu este posibil sa tii pasul cu nivelul coruptiei generalizate, a minciunilor, zidurilor puse in fata presei si a oamenilor care au acordat increderea lor unei clase politice in general imprevizibila si aservita.

Ce poti scrie mai intai? Faptul ca ministrul apelor si padurilor din Romania declara, cu tupeu, ca “in prezent nu se mai defriseaza in Romania” si ca fotografiile cu taierile codrilor patriei sunt din “2008, sau chiar din 2013”? O invit pe doamna Doina Pana pe un anume deal din Mehedinti unde, sistematic, este taiata padurea de cel putin un deceniu, iar politia ridica din umeri si nu face nimic pentru a lua masuri.

Sa scriu despre cum acelasi ministru, cu probleme de exprimare si de logica, spune ca blocheaza aplicatia Inspectorul Padurii “din motive de contract fraudulos”, desi contractul a fost transparent si realizat conform legii?

Sau, poate, sa scriu ceva extrem de grav, care pune in genunchi insusi “lungul amputat brat al legii”, faptul ca CCR vrea sa legifereze posibilitatea de a schimba sentintele definitive, devenind, astfel, instanta judecatoareasca si incalcand, astfel, insasi fituica numita Constitutie?

Sa amintesc de faptul ca rezerva nationala de porcine de la Peris a fost delapidata, fiind un atac la insusi statul roman si tradare de tara?

Sau poate sa vorbim putin despre felul in care au fost impartiti banii de la Ministerul Dezvoltarii, fix catre judetele cele mai prietene cu Faraonul de Teleorman, Liviu Dragnea? Si ca acolo se realizeaza lucrari care ar fi trebuit finalizate acum zeci de ani, daca e sa tine cont de promisiunile PSD/PNL/ALDE/PDL, de-a lungul anilor?

Haideti mai bine sa analizam represaliile si intimidarile crescande asupra celor care, pentru a 150+a zi, protesteaza in tara impotriva prea multor masuri impresionant de ciudate pe care le ia clasa care ne conduce acum, sa discutam putin si despre primarul tuturor bucurestenilor, Gabriela Firea, care nu a facut nimic din ce a promis in primul an de mandat si, mai rau, reuseste sa dea cu bata in balta de fiecare data cand, serioasa, ia cate o decizie care blocheaza accesul la informatii (candva) de interes public.

Sa vorbim putin despre schimbarile aduse Sfantului Program Guvernamental, care se tot modifica dupa cum bate vantul, despre balbele cu Pilonul II de pensii private, incapacitatea Liei Olguta Vasilescu de a intelege ce este aceea pensie privata, sau poate despre alba-neagra cu pensiile si maririle nesustenabile de salarii din mediul privat si de stat?

Ma infior la gandul ca s-ar putea analiza senzatia crescanda de dorinta catre violenta in randul celor care nu mai suporta abuzurile politicienilor, din ce in ce mai multi oameni considerand ca solutia finala s-ar putea regasi nu in proteste pasnice, ci in violenta impotriva clasei politice actuale. As putea vorbi si despre cum PSD pierde, incet dar sigur, electorat, care, la fel, incet dar sigur, incepe sa simta ca a fost (iarasi) mintit si folosit doar pentru vot si nimic altceva.

Haideti sa vorbim atunci despre actiunile la purtator si cum Liviu Dragnea (va spun cu sinceritate, abia astept sa nu mai trebuiasca sa pronunt acest nume zilnic) neaga ca ar avea vreo legatura cu Tel Drum, desi toate drumurile (!) duc spre el.

Alt subiect fierbinte? Recuperarea prejudiciilor de milioane sau chiar sute de milioane de euro – vezi cazurile Voiculescu si Mazare, unul cu doar 3 ani de inchisoare si doar 2% din prejudiciu recuperat, unul liber ca stelel de mare si cu (cel putin) cateva zeci de milioane de euro in buzunare.

Sa amintim si de DNA, unul dintre ultimele bastioane impotriva prabusirii complete a sistemului justitiar din Romania, DNA care nu este lipsit de petele sale, insa, care, pana una-alta, a trimis multi corupti in puscarie.

Am putea vorbi si analiza pe toate acestea, si multe altele – ce mai face, oare, Sebastian Ghita? Dar Oprescu? Este prima oara cand ZILNIC aflam stiri care pot prabusi sistemul de drept din tara si economia, si-asa precara, a Romaniei.

Frans Timmermans, prim-vicepresedintele socialist al Comisiei Europene se arata saptamana aceasta exasperat de miscarile din Romania. El spunea, si parafrazez, ca nu intelege cum dupa atata progres, Romania se intoarce si incepe sa alerge in directia opusa luptei impotriva coruptiei.

Sunt mesaje care iti dau fiori si nu te poti gandi decat la ce s-ar intampla daca am inceta sa ne cerem drepturile, sa nu taxam, atat cat putem si in limitele legii, toate atacurile indreptate, simultan, pe atatea planuri. Toate avand un scop comun – slabirea democratiei si cresterea libertatii de a fura. Lungul brat al justitiei este amputat, felie cu felie, pana cand nu va mai ramane decat un ciot, o amintire, daca noi vom fi impasibili.

Si acestea s-au intamplat in doar cateva zile.

Sursa foto: Shutterstock: wellphoto