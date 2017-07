Gheorghe Piperea este profesor de drept comercial la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, avocat, practician in insolventa. In prezent, este administrator judiciar al Oltchim Ramnicu Valcea.

In plus, a fost implicat direct in elaborarea si sustinerea Legii privind darea in plata si a reprezentat numerosi clienti in procesele cu banca, inclusiv in procese colective.

