Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata dupa-amiaza, in timpul unui discurs tinut la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca Budapesta are de gand sa lupte pentru a apara Polonia, dupa ce liderii europeni au amenintat cu posibile sanctiuni impotriva Varsoviei, ca urmare a controversatelor reforme judiciare aprobate de conservatorii de la PiS, transmite Reuters.

”Ofensiva inchizitiei impotriva Poloniei nu va avea niciodata succes, pentru ca Ungaria va recurge la toate optiunile legale pentru a demonstra solidaritate cu polonezii in Uniunea Europeana”, a declarat premierul Orban intr-un discurs din fata multimii de la Baile Tusnad, potrivit News.ro.

Viktor Orban a intrat adeseori in dispute aprinse cu liderii europeni de la Bruxelles, care l-au condamnat pentru actiunile nedemocratice, ce au dus la erodarea statului de drept din Ungaria.

Insa, premierul maghiar nu s-a sfiit sa se prezinte drept un luptator pentru libertate si suveranitate nationala in fata autoritatii ”ilegitime” de la Bruxelles.

In urma cu doua zile, seful diplomatiei maghiare a solicitat Comisiei Europene sa nu se implice in problemele interne ale Poloniei si sa nu actiuneze ”ca un organism politic” la nivelul UE.

”Noi sprijinim Polonia si solicitam Comisiei Europene sa nu-si depaseasca autoritatea”, a declarat Szijjarto.

Ungaria si Polonia au starnit in ultimii ani condamnari dure de la Bruxelles, iar actiunile guvernelor conservatoare din cele doua tari au atras atentia asupra unei rupturi intre tarile central-europene si cele din vestul UE. De asemenea, cele doua state fac parte din Grupul de la Visegrad.

Anterior, Donald Tusk a condamnat reformele judiciare aprobate de catre parlamentarii conservatori de la Varsovia, sustinand ca acestea sunt impotriva valorilor europene si risca sa duca la marginalizarea Poloniei in Uniunea Europeana.

De asemenea, fostul premier polonez ajuns la sefia Consiliului European i-a cerut o intalnire presedintelui Andrzej Duda, in speranta ca va putea sa discute cu acesta despre ”criza politica” ingrijoratoare de la Varsovia.

Tusk nu este primul politician european care atrage atentia, in ultima saptamana, asupra reformelor judiciare extrem de ingrijoratoare, ce sunt grabite de conservatori prin cele doua camere ale Parlamentului.

Inclusiv prim-vicepresedintele executivului european a avertizat ca vor exista sanctiuni disciplinare daca parlamentarii conservatori nu amana reformele judiciare din Polonia.

„Aceste legi maresc considerabil amenintarile sistematice la adresa statului de drept. Impreuna, ele vor aboli orice urma de independenta judiciara existenta si vor pune sistemul judiciar sub controlul politic complet al Guvernului”, a precizat Timmermans.

Exista trei proiecte legislative care ameninta independenta justitiei si integritatea statului de drept din Polonia, acestea fiind in diferite faze in cele doua camere legislative controlate in mod complet de conservatorii de la PiS.

Parlamentarii au aprobat deja o legislatie controversata, care va permite legislativului sa-i aleaga in mod direct pe membrii Consiliului Judiciar National - responsabili cu nominalizarea judecatorilor din toate instantele poloneze si in special a magistratilor de la Curtea Suprema.

Insa, acest proiect legislativ este vizat de un amendament initiat de catre presedintele Duda, care a intervenit in urma protestelor si a condamnarilor venite de la Bruxelles pentru a limita controlul legislativului asupra Consiliului Judiciar National.

Presedintele Duda a facut parte din formatiunea conservatoare PiS, dar a intrat recent in conflict cu liderul Jaroslaw Kaczynski si reprezinta, in acest context, singura voce moderata de la conducerea Poloniei.

Un alt proiect legislativ extrem de controversat ii vizeaza pe magistratii supremi si a trecut deja de camera inferioara a Parlamentului de la Varsovia. Insa, presedintele a amenintat ca va bloca acest proiect legislativ, daca parlamentarii conservatori nu accepta niciun compromis pentru a limita impunerea unui control politic complet asupra justitiei din Polonia.

Al treilea proiect legislativ ii va permite ministerului Justitiei sa-i demita pe presedintii unor instante inferioare la sase luni dupa semnarea legii de catre presedintele Duda.

Zeci de mii de polonezi au protestat joi noaptea impotriva controversatelor reforme judiciare, iar primele rupturi au inceput sa apara in unitatea grupului de la Visegrad, dupa ce judecatorii cehi au denuntat reforma judiciara din Polonia. Insa, Budapesta si Varsovia par sa mentina frontul comun in lupta cu Bruxelles

