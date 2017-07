”Am vorbit si cu sindicatele, am vorbit si cu doamna ministru ( Carmen Dan - n.r.). Trebuie sa evitam, fiindca, intr-adevar, gradul de periculozitate a acelei munci de a patrula de unul singur este infiorator. Si nu patruleaza in locurile linistite, ci acolo unde este potential negativ. Dar patrulelele nu vor mai fi niciodata dintr-un singur om, sa patruleze unul singur. Isi pune viata in pericol absolut gratuit”, a declarat premierul Mihai Tudose care a participat, sambata, la deschiderea Campionatelor Nationale de sah pentru echipe de juniori, la un centru sportiv, potrivit News.ro.

Politistul Sorin Vezeteu, in varsta de 38 de ani a fost ucis in Gara Burdujeni din Suceava, joi seara, fiind injunghiat de un tanar de 23 de ani, care i-a aplicat mai multe lovituri de cutit. El a fost arestat preventiv vineri dupa-amiaza, dupa ce, in aceeasi zi, fusese retinut de catre procurori. In timpul audierii, agresorul si-a recunoscut fapta, insa a spus ca nu o regreta.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, sambata, decretul de decorare post-mortem a subinspectorului de politie Sorin Vezeteu cu Ordinul National ”Pentru Merit”.