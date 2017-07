O delegatie a PMP a avut discutii cu o serie de congresmeni americani republicani, unul dintre subiectele de interes fiind dezbaterea din urma legata de definirea familiei in Constitutie, presedintele executiv Eugen Tomac precizand ca PMP sustine familia in forma ei traditionala.

O delegatie a PMP participa, la invitatia Centennial Institute din Colorado, la "Western Conservative Summit", un eveniment ce reuneste lideri politici republicani, membri si sustinatori ai Partidului Republican din Statele Unite ale Americii. Delegatia PMP, formata din presedintele executiv, deputatul Eugen Tomac, senatorul Cristian Vasile si Sorin Roiban, coordonatorul National Committe of Romanian American Republicans a avut o serie de intrevederi cu membri ai Congresului Statelor Unite: Jody Hice ( Georgia), Ken Buck ( Colorado) si Paul Anthony Gosar (Arizona), informeaza News.ro.

”In cadrul intrevederilor, un subiect de interes pentru congresmenii americani a fost legat de dezbaterea din Romania cu privire la definirea familiei, conservatorii americani precizand ca familia trebuie mentinuta in forma ei traditionala. Liderul deputatilor PMP Eugen Tomac si senatorul Cristian Lungu au sustinut in cadrul convorbirilor ca formatiunea, are la baza o doctrina crestin-democrata si impartaseste acelasi punct de vedere cu privire la subiectul privind definirea familiei”, transmite PMP.

Alte subiecte abordate in cadrul discutiilor au fost importanta Parteneriatul strategic pentru secolul XXI dintre Romania si Statele Unite, situatia politica din Europa Centrala si de Est, problematica imigrantilor din Europa, noile amenintari de securitate precum anexarea Crimeei si riscurile la care este expusa Republica Moldova.

Sursa foto: FamVeld/Shutterstock.com