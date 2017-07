Intrebat despre simularile facute pentru o eventuala introducere a unei taxe de solidaritate, Mihai Tudose a spus ca ”era prea putin pentru a face ceva si prea mare deranjul”, potrivit News.ro.

In plus, oficialul a precizat ca, deocamdata, Guvernul nu are in vedere alte masuri in ceea ce priveste taxe si impozite, nu are in vedere ”nicio masura care sa apese pe bugetul populatiei”.

Premierul Mihai Tudose declara pe 17 iulie ca, cel mai probabil, Guvernul va introduce o taxa de solidaritate, destinata persoanelor care au castiguri mari si care trebuie sa plateasca in plus la stat pentru ca acesta le-a oferit sansa sa se imbogateasca. El preciza ca se fac simulari, nefiind stabilit un prag, si a sustinut ca taxa nu va fi aplicata daca simularile nu arata ca ea va fi sustenabila.

"Probabil ca va fi cumva, nu am stabilit inca de la ce prag in sus. (...) Va fi aplicata persoanelor fizice, persoane care castiga foarte mult, care beneficiaza de o multime de lucruri din partea statului si care intelegem ca functioneaza in toata lumea, sa plateasca peste un anumit prag valoric o taxa in plus de solidaritate cu statul, care i-a oferit prilejul sa castige atatia bani", spunea atunci Mihai Tudose.

Sursa foto: Agerpres / Cristel