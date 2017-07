Ministerul Sanatatii arata, in raportul privind vaccinarea transmis de ministrul Florian Bodog premierului Mihai Tudose, ca este necesara promovarea legii vaccinarii si reorganizarea intregului sistem de acordare a serviciilor medicale de vaccinare, in conditiile in care ”acoperirea vaccinala” a scazut continuu in ultimii zece ani, rata deceselor provocate de rujeola fiind, de la declansarea epidemiei, de 4 la o mie de cazuri, ”mult peste cea cunoscuta in literatura de specialitate de 1-2 cazuri la o mie de copii”, potrivit News.ro.