"Este obligatia fundamentala a autoritatilor de a informa cetatenii Romaniei atunci cand apar chestiuni care tin de sanatatea publica, inselarea consumatorului, pentru ca orice produs care nu respecta calitatile, care nu e conform informatiilor de pe ambalaj, reprezinta inselarea consumatorului. Toti trebuie sa stim care sunt masurile impuse de ministrul Agriculturii, de ANPC si de ANSVSA", a declarat Ludovic Orban.

Intrebat de ce ar trebui sa isi dea demisia seful ANPC, Orban a spus: "Pentru tainuire".

"I-am cerut demisia si domnului Oaia, pardon, Daea, i-am cerut demisia si sefului ANPC, in cazul in care nu fac publice aceste informatii. Intrebare retorica: de ce in alte situatii ANPC a comunicat companiile si produsele neconforme, iar de data asta tainuieste aceasta informatie? Mie mi se pare un lucru grav. Cetatenii nu sunt informati", a spus Orban.

Liderul PNL a spus ca neinformarea publicului cu privire la produsele neconforme poate afecta inclusiv companiile "serioase" si poate duce la aparitia neincrederii cetatenilor in toate produsele alimentare.

"Neprecizarea acestor produse si a companiilor arunca o anatema asupra tuturor companiilor", a subliniat Orban.

Autoritatile romane au descoperit noua din 29 de produse alimentare care aveau standarde duble din punct de vedere calitativ in Romania si in cateva tari din UE, in urma analizelor comparative, a declarat miercuri directorul Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara (IISPV), Rodica Tanasuica, in cadrul unei conferinte de presa la care a participat si ministrul Agriculturii, Petre Daea.

La aceste actiuni au participat reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) si de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). IIPSV este o institutie aflata in subordinea ANSVSA.

