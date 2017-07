Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele privind trecerea in rezerva a zece generali din Serviciul Roman de Informatii. Pe lista se afla si Elena Istode, cea care a fost in vacante impreuna cu fostul parlamentar Cristian Rizea.

Klaus Iohannis a semnat, luni, o serie de decrete de trecere in rezerva a unor generali din SRI, inclusiv a generalului de brigada cu o stea Elena Istode, potrivit unui comunicat emis de Administratia Prezidentiala. Decretele semnate de seful statului sunt:

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Zarnescu Daniel , din Serviciul Roman de Informatii;

, din Serviciul Roman de Informatii; Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Ceausu Gheorghe , din Serviciul Roman de Informatii;

, din Serviciul Roman de Informatii; Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Cozma Sorin-Gabriel , din Serviciul Roman de Informatii;

, din Serviciul Roman de Informatii; Decret privind trecerea in rezerva a doamnei general de brigada – cu o stea Istode Elena , din Serviciul Roman de Informatii;

, din Serviciul Roman de Informatii; Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Stan Viorel-Adrian , din Serviciul Roman de Informatii;

, din Serviciul Roman de Informatii; Decret privind trecerea in rezerva a doamnei general de brigada – cu o stea Morgos Marioara , din Serviciul Roman de Informatii;

, din Serviciul Roman de Informatii; Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Babiuc Vasilica , din Serviciul Roman de Informatii;

, din Serviciul Roman de Informatii; Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Valeanu Cornel , din Serviciul Roman de Informatii;

, din Serviciul Roman de Informatii; Decret privind trecerea in rezerva a doamnei general de brigada – cu o stea Posastiuc Emilia-Cristina, din Serviciul Roman de Informatii;

din Serviciul Roman de Informatii; Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Stoica Constantin-Marius, din Serviciul Roman de Informatii.

In luna ianuarie 2017, Ion Cristoiu a publicat pe blogul personal imagini cu Elena Istode, pe care a prezentat-o ca fosta sefa a Directiei de Securitate Economica, in prezent ”sefa acoperitilor din SRI", in vacante de lux la Monaco si Cannes, impreuna cu familia fostului parlamentar Cristian Rizea, trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, potrivit News.ro. Rizea a declarat ca imaginile sunt din 2008 si ca Elena Istode este de 20 de ani prietena a familiei sale. El a sustinut ca Elena Istode i-a spus ca se stia ca merg impreuna in vacanta, pentru ca "se faceau rapoarte la institutie".

Adrian Tutuianu, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, declara, atunci, ca prezenta generalului de brigada Elena Istode in concedii alaturi de familia fostului deputat PSD Cristian Rizea nu a fost ilegala, dar este problematica din punct de vedere deontologic. Tutuianu a precizat ca membrii comisiei au fost informati ca Elena Istode a fost in vacanta alaturi de familia lui Cristian Rizea la Nisa si la Monaco, Istode aducand la cunostinta conducerii SRI acest lucru si motivand ca a fost colega de facultate cu sotia fostului deputat PSD.

